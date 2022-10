Lors de l’annonce de la 6e édition du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe mercredi, tous les partenaires étaient d’accord : les consommateurs doivent s’armer de patience pour avoir leur voiture de choix.

Le salon leur permettra cependant d’essayer certains modèles et de se faire une tête plus rapidement.

Selon le président-directeur général de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton, l’approvisionnement restreint s’explique par la règlementation en place.

« Présentement, les marchés les plus règlementés sont là où on retrouve le plus de véhicules électriques. Les constructeurs doivent envoyer leurs produits en Europe ou en Chine en priorité sans quoi ils sont pénalisés. C’est simple comme ça. » - le président-directeur général de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton

Il soutient donc l’importance du travail fait à Ottawa pour la mise en place d’une norme 0 émission pancanadienne et souhaite le renforcement de la règlementation québécoise pour la période de 2025 à 2035.

Le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe aura lieu au Centre BMO la fin de semaine du 21 octobre. Une place sera également faite aux autres types de transports, du vélo électrique jusqu’au camion lourd et même le traversier électrique.