En marge de l'événement Mon Vieux-St-Jean la nuit, un spectacle unique son et lumière sera présenté sur la rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la hauteur du centre-ville, les 13 et 14 octobre prochain en soirée.

L'entreprise lavalloise Laser Quantum y présentera le Jardin des songes.

Installées sur la rivière Richelieu, neuf fontaines vont s’activer au rythme d’une trame musicale et s’illumineront au moyen de lasers créant une perspective trois dimensions.

Trois représentations sont prévues soit vendredi soir 13 octobre 20h30 ou sinon samedi soir 14 octobre à 18h et 23h30.

Chaque prestation est d’une durée de 15 minutes et peut être admirée, pour une vue optimale, depuis la rue du Quai.

En plus, une expérience interactive sera proposée durant le week-end où les participants pourront activer les fontaines d’eau au moyen de son corps via l’intelligence artificielle.

Laser Quantum, concepteur et fabricant d’effets aquatiques et laser, compte à son porte-folio plusieurs projets menés à l’échelle nationale et internationale.