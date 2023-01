La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour identifier un suspect de fraude de type «grands-parents», à Saint-Hyacinthe.

Le suspect aurait pu faire d’autres victimes ailleurs en Estrie et en Montérégie, a indiqué la SQ.

Le 6 janvier 2023, vers 12 h 45, le suspect se serait présenté à une résidence de Saint-Hyacinthe pour récupérer de l’argent obtenu suite à deux appels logés un peu plus tôt à la victime. Lors du premier appel, il prétendait être son petit-fils impliqué dans un accident de voiture et qui avait besoin d'une caution. Lors du second appel, il se faisait passer pour un avocat.

Description de l’homme sur le portrait-robot

Taille : environ 1,71 m (5 pi 7 po)

Poids : environ 79 kg (175 lb)

Cheveux : noirs tressés, avec séparation au centre

Yeux : foncés

Particularité : serait âgé de la début vingtaine, aurait le teint foncé, portait des vêtements foncés au moment des faits.

Rappelons qu'en juillet 2022 un courriel contenant des conseils de prévention avait été envoyé en lien avec une dizaine de fraudes semblables survenues dans le secteur de Sorel-Tracy. Le même modus operandi a été observé à Sherbrooke et à Châteauguay.

Toute personne qui apercevrait l’homme sur le portrait-robot est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet homme peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.