Un homme de 48 ans a été arrêté lors d'une perquisition à Salaberry-de-Valleyfield, dans l'ouest de la Montérégie, le 17 novembre.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont fait une frappe sur la rue Jacques-Cartier après une enquête pour trafic de stupéfiants.

Une quinzaine de comprimés de méthamphétamine, plus de 90 grammes de cocaïne, une bonbonne de poivre de Cayenne et plus de 1300$ ont été saisis.

Roberto Gri a été accusé de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, possession d’arme dans un dessein dangereux et possession d’un bien criminellement obtenu.

