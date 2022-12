Un présumé trafiquant de drogue a été arrêté lundi, à Longueuil.

C'était dans le cadre d'une perquisition dans une résidence de la rue Saint-Louis, dans le secteur Lemoyne.

Plus d'un demi kilo de cocaïne, du hashis, du cannabis et de l'argent comptant ont été saisis en plus de matériel lié au trafic de stupéfiants, le tout d'une valeur estimée à 55 000 $.

L'enquête de la Section lutte au crime organisé (LCO) - stupéfiants du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), avait été initiée il y a un mois à la suite d'informations concernant un vendeur de drogue.



Le suspect d'une trentaine d'années a été libéré sous promesse de comparaître.

 

