La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver une adolescente de 16 ans de Saint-Hyacinthe.

Kathia Péloquin a été vue pour la dernière fois samedi le 4 juin près du 3000 avenue Pratte à Saint-Hyacinthe. Selon la SQ, elle se déplacerait à pied et pourrait se trouver dans les parcs de Saint-Hyacinthe, à Longueuil ou à Sorel. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

L'adolescente a les cheveux et les yeux bruns et mesure 4'9. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait une veste blanche à pois noirs, un legging noir avec des trous sur le côté, un chandail vert lime autour de la taille, une veste rose, des souliers mauves et un petit sac à main qui se porte en sac à dos.

Toute personne qui apercevrait cette adolescente est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Kathia Péloquin peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.