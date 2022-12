Une Torontoise affirme avoir utilisé le logiciel de géolocalisation de son téléphone intelligent pour aider la police québécoise à retrouver ses AirPods après qu'un employé de l'hôtel où elle a séjourné les aurait supposément volés pendant son séjour.

Ce texte est une traduction d'un article CTV News Montreal

Sahar Mohammadzadeh a séjourné à l'Impéria Hôtel & Suites Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal, pendant le week-end du Grand Prix de Formule 1 en juin dernier. Juste avant de partir le 20 juin, elle a déclaré avoir remarqué que son sac à main Louis Vuitton et de l'argent liquide avaient disparu après avoir quitté la chambre. Elle a déclaré s'être rendue à la réception pour le signaler, mais a affirmé que le personnel aurait été «extrêmement peu serviable» et n'aurait pas assumé la responsabilité du vol.



«À ce moment-là, je suis remontée dans ma chambre et j'ai cherché sur Google ce que je devais faire dans une telle situation. Parce qu'encore une fois, je ne recevais aucune aide de l'hôtel. Et la première chose qui est apparue était d'appeler et de faire un rapport de police, ce que j'ai fait», a déclaré la jeune femme de 28 ans dans une entrevue.

Après être rentrée chez elle en Ontario, elle aurait envoyé un courriel à l'hôtel le 22 juin pour expliquer ce qui s'était passé et comment «sa vie privée avait été complètement violée». Elle a exigé que l'hôtel lui verse la valeur estimée de ses biens, soit environ 1500$.

Elle affirme que le personnel de l'hôtel aurait d'abord répondu à son courriel, mais aurait ensuite ignoré son courriel de suivi demandant que des mesures soient prises.

«S'ils m'avaient répondu, s'étaient excusés et avaient dit: ''nous sommes désolés que vous ayez vécu cette expérience'', j'aurais été beaucoup plus heureuse et je me serais moins souciée de la valeur monétaire de ces objets. Mais c'est le fait qu'ils n'aient même pas reconnu que cela s'était produit. C'est ce qui m'a vraiment, vraiment bouleversée, car on ne peut pas effacer ce qui s'est passé », a-t-elle expliqué.

De l'hôtel à un domicile d'un inconnu

Elle a réalisé que ses AirPods avaient également disparu. En ouvrant l'application Find my sur son iPhone, elle a pu les localiser sur une carte.

Elle a déclaré qu'elle s'est sentie «confortée» lorsqu'elle a vu que les AirPods étaient toujours actifs dans le même hôtel que celui où elle avait séjourné, sur le boulevard Montarville, car elle avait soupçonné un employé de les avoir pris. Elle a ensuite remarqué qu'au cours des jours suivants, l'appareil apparaissait toujours aux deux mêmes endroits sur son écran: à l'hôtel et au domicile de quelqu'un.

L'agent de police de Longueuil qui s'est occupé de son cas a pu contraindre l'hôtel de fournir une liste des employés dans les 30 jours, avec une ordonnance émise par le tribunal, selon des courriels fournis à CTV.

Début novembre, l'agent a obtenu l'autorisation d'un juge pour un mandat de perquisition à la même adresse qui apparaissait sans cesse sur la carte.

Mme Mohammadzadeh a même participé à une partie du travail de détective. Juste avant que l'agent ne se présente à la porte du domicile de la personne, cette dernière lui a envoyé la position en temps réel de l'individu à peu près toutes les demi-heures en utilisant la fonction Find my de son téléphone.

Cette application mobile est fournie avec la plupart des iPhones et indique aux utilisateurs le dernier emplacement connu de leurs appareils Apple, y compris les ordinateurs portables, les tablettes et les écouteurs.

Le 29 novembre, elle a eu de bonnes nouvelles. L'agent lui a envoyé un courriel pour l'informer que les AirPods volés avaient été retrouvés après l'exécution du mandat de perquisition au domicile de la personne.

C'était de la musique pour ses oreilles.

«J'étais comme, “oh mon dieu”. Bon, je suppose que ça a marché», a-t-elle confié mardi. «J'ai donc rempli un peu de formulaires, puis [l'agent] m'a dit : “Je vais vous renvoyer ça, pour que vous l'ayez avant Noël”».

Dans l'un des courriels fournis à CTV, l'enquêteur a dit à Mme Mohammadzadeh que c'était un employé de l'hôtel qui aurait été en possession des AirPods, cependant, on ne sait toujours pas où se trouvent le sac à main de luxe et l'argent.

Aucune réaction de l'hôtel par rapport à la plainte

Le 16 décembre, elle a reçu par la poste les écouteurs volés ainsi qu'une lettre de l'enquêteur confirmant la remise des «preuves saisies».





Une photo d'une lettre de la police de Longueuil confirmant la remise des preuves récupérées à Sahar Mohammadzadeh. | Crédits photo: courtoisie

Joint par téléphone lundi, CTV News a demandé à l'hôtel comment ils avaient traité le vol signalé et si le travailleur impliqué était toujours employé.

Nikolas Salouros, directeur des opérations et des revenus de l'hôtel, a refusé de répondre aux questions de CTV en raison de l'enquête policière.

CTV a demandé à la police de Longueuil si le suspect avait été arrêté ou inculpé, mais un porte-parole a refusé de commenter l'affaire, car l'enquête est toujours en cours.

Mme Mohammadzadeh a décidé de rendre publique son histoire pour avertir d'autres personnes de la façon dont l'hôtel a géré cet incident et pour leur donner un peu d'espoir.

«Je pense que l'hôtel doit être tenu responsable ou au moins avoir une sorte de conséquence parce que même à ce jour, ils se sont complètement retirés de la situation. Et je ne pense pas que ce soit juste non plus», a-t-elle ajouté.

Il y a de nombreuses histoires en ligne de personnes qui ont retrouvé leurs appareils électroniques perdus grâce à des applications mobiles de géolocalisation simples à utiliser. Certaines personnes ont même essayé de prendre les choses en main pour les récupérer.

Mme Mohammadzadeh a eu envie d'approcher le suspect elle-même et dit qu'elle l'aurait probablement fait si elle avait vécu à Montréal.

«Mais parce que j'étais à Toronto et que ce n'est pas un voyage très proche et que vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez... J'ai juste pensé, vous savez quoi, je vais faire confiance à la police pour qu'elle soit capable de faire ce qu'elle peut avec les informations dont nous disposons, et je suis heureuse de l'avoir fait», a-t-elle expliqué.

«Les éléments matériels sont des éléments matériels. Je ne veux pas me mettre en danger ou mettre en danger quelqu'un d'autre pour essayer de les récupérer. Je laisserais donc les professionnels s'en charger. Mais, c'est sûr, ça m'a traversé l'esprit quelques fois.»

Mais, la police recommande la population de se tourner vers les autorités pour régler ce type de situations, plutôt que le faire soi-même.

«Nous recommandons en tout temps, dans une situation où une personne trouve des objets qui ont été déclarés volés, de contacter le service de police concerné», a indiqué un porte-parole de la police de Longueuil dans un bref courriel à CTV.

Le pilote de Formule 1 Sebastian Vettel se serait fait voler ses AirPods lors du Grand Prix d'Espagne à Barcelone en mai dernier et les aurait ensuite retrouvés jetés sur un comptoir d'un magasin, apparemment laissés là après que les voleurs aient su qu'il les traquait.

Une autre femme, Juliette Fox, s'est filmée en train de confronter un employé de supermarché qu'elle avait accusé d'avoir volé ses AirPods.

La fonction de suivi aurait même été utilisée pour suivre l'emplacement des troupes russes pendant l'invasion de l'Ukraine. Un homme a publié sur son compte Instagram qu'après le saccage de sa maison près de Kiev par les forces russes, il a remarqué que ses AirPods apparaissaient de l'autre côté de la frontière russe.

«Grâce à la technologie, je sais maintenant où se trouve mon AirPods. Il a été pillé par des orques russes dans ma maison à Gostomel», a-t-il écrit sur Instagram.

Carmi Levy, un expert en technologie basé à London, en Ontario, a déclaré que la fonction Find My peut être utile, mais qu'elle pourrait prendre un certain temps pour localiser avec précision un appareil manquant.

«Vous devez le suivre dans le temps pour vraiment avoir une idée de l'endroit où il se trouve. Mais cela vous donne, ou dans ce cas la police, une idée assez large et décente de l'endroit où il pourrait être, au moins où lancer la recherche», a précisé Levy, qui l'utilise parfois lorsqu'il égare ses AirPods lors de promenades avec son chien.

Dans le cas de la Torontoise, cependant, il dit qu'elle a pris la bonne décision en allant voir la police.

«Ce n'est pas parce que vous voyez vos AirPods sur une carte qu'il est sûr de sortir et de les récupérer par vous-même. Et le conseil est toujours que si vous n'êtes pas sûr, alors vous devriez contacter la police et demander leur aide pour le récupérer», a-t-il dit.

«Ne jamais partir seul.»