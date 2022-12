Une automobiliste a causé une importante poursuite policière en refusant de s'arrêter au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, vers 23h, mercredi soir.

La chauffarde canadienne de 29 ans a immédiatement été prise en chasse par les patrouilleurs de la Sûreté du Québec du poste de Napierville en Montérégie.

Elle a refusé de s'arrêter à l'appel de gyrophare en poursuivant sa route sur une quarantaine de kilomètres sur l'autoroute 15 en direction Nord. L'automobiliste a ensuite franchi le pont Champlain pour entre à Montréal. Elle a finalement arrêté sa course à l'angle des rues Saint-Jacques et Sainte-Marguerite après avoir frappé une autopatrouille. La fuyarde a été transportée à l'hôpital pour recevoir des soins après avoir subi un malaise. On ne craint pas pour sa vie.

Catherine Bernard de la Sûreté du Québec précise que la femme a été arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool et la drogue.

«Une arme de poing chargée, un chargeur et des munitions ont également été saisis dans son véhicule», précise-t-elle.

L'automobiliste pourrait faire face à de graves accusations, plus tard aujourd'hui.