Un jeune homme de 18 ans est mort dans une collision impliquant trois véhicules, dimanche après-midi, à Saint-Patrice-de-Sherrington, en Montérégie.

Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux d'une collision impliquant trois véhicules sur la route 219, à Saint-Patrice-de-Sherrington, relate l’agente Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Le conducteur âgé de 18 ans, seul à bord de son véhicule, aurait dévié de sa voie pour une raison qui demeure inconnue avant d'entrer en collision avec un premier véhicule transportant un homme et une femme d'une soixantaine d'années, qui arrivait en sens inverse.

À la suite de ce premier impact, le véhicule du jeune homme a fait un face à face avec une seconde voiture, qui avait à son bord un homme septuagénaire.

Le jeune homme a été grièvement blessé et a été transporté vers un centre hospitalier où malheureusement, il a succombé à ses blessures.

L'homme et la femme qui ont été percutés en premiers n'ont subi que des blessures mineures, mais ont tout de même été évacués vers un centre hospitalier.

L'homme dans le troisième véhicule n'a pas été blessé.

La route a été fermée le temps de l'enquête et un policier formé en enquête collision s'est déplacé sur place pour analyser la scène et déterminer les causes et circonstances de l'accident, précise l'agente Savoie.

Une enquête est en cours et diverses expertises pourraient être demandées.