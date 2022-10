L’ensemble des 160 000 militaires canadiens seront complètement habillés par une entreprise de la Montérégie. Logistik Unicorp, basé à Saint-Jean-sur-Richelieu, a décroché le contrat de 3,7 milliards de dollars sur 20 ans. Une entente qualifiée d’historique.

Il s’agit d’un quatrième partenariat avec la Défense nationale pour l’entreprise johannaise qui a pignon sur le chemin Grand Bernier Nord depuis 1993.

Aux uniformes de travail et d’apparat des Forces armées déjà fournis depuis plusieurs années, s’ajouteront les tenues de combat et de camouflage pour toutes les saisons ainsi que les bottes, les gants, les écussons, les combines, en plus des sacs à dos et des sacs de couchage, entre autres.

Adaptée à chacune des morphologies, la fabrication sera à 96% canadienne. Les Premières nations seront mises à contribution. Un projet pilote est notamment en cours depuis un an afin d’obtenir les fourrures directement des trappeurs autochtones.



Cette entente assurera le maintien des 3000 emplois partout au pays dans le domaine du textile, du vêtement et de la chaussure, dont les quelque 300 à Saint-Jean.

On retrouve au siège social des ingénieurs en textile, des designers, des patronnistes et des couturières qui oeuvrent dans les départements comme la recherche et développement, la conception, l’échantillonnage, l’assurance qualité ainsi que la gestion des inventaires et de la distribution. Des experts en automatisation et en intelligence artificielle sont complémentaires afin d’améliorer les procédés.

Après évaluation des besoins, de nouveaux postes pourraient être créés. Une période de transition d’un an avec le système d’approvisionnement actuel est prévue.

Centralisation

L’avantage sera que tout sera dorénavant centralisé, ce qui permettra aux militaires d’obtenir l’ensemble des éléments des uniformes au même endroit et en ligne grâce à une plateforme transactionnelle. Les items pourront aussi être livrés directement chez eux.

«Avant, c’était nécessaire d’avoir plusieurs contrats, avec plusieurs fournisseurs pour chacun des articles. Ce sera plus efficace d’en avoir seulement un. Nous nous assurons ainsi que nos soldats, marins et aviateurs ont les vêtements opérationnels dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Nous allons pouvoir garder en entrepôt une gamme complète de vêtements de qualité.» - Anita Anand, ministre de la Défense

Il faudra toutefois mettre des humains dans ces uniformes, alors que l'armée canadienne peine à recruter. On note notamment des problèmes pour les déploiements à l’étranger et même pour les opérations courantes en sol canadien, faute d’effectifs.



Mme Anand s'est dite bien au fait de ces de pénurie de main-d'œuvre militaire, précisant qu’Ottawa est à mettre en place des mesures afin d’attirer du personnel.

«À court terme, nous avons par exemple maximisé le personnel des centres de recrutement et des écoles de formation, en plus d’accélérer la formation de base. Sur le long terme, nous continuons notre travail pour bâtir une institution où chacun se sent en sécurité, protégé et respecté et peut atteindre son plein potentiel », a précisé la ministre, faisant référence aux difficultés qu'a connues l'armée à résoudre les problèmes d'inconduite sexuelle dans ses rangs.

Elle refuse toutefois de croire que les jeunes générations boudent une carrière militaire, considérant que les opportunités sont nombreuses, surtout après la pandémie, notamment avec les possibilités de travailler partout dans le monde.

