Changement à la circulation dans le cadre des travaux du prolongement de l’autoroute 35 jusqu’à la frontière américaine.

Le nouveau pont d’étagement du chemin Champlain à Saint-Armand est ouvert à la circulation depuis hier matin.

Une nouvelle configuration du carrefour giratoire, situé à l’intersection de la route 133 et des chemins Champlain et du Moulin, a, aussi, été mise en place.

Puis, quelque part en novembre, la bretelle de sortie de la future autoroute 35 en direction nord, vers le carrefour giratoire, ouvrira à la circulation.

Cette configuration sera maintenue jusqu’à la mise en service de l’autoroute 35, entre la route 133, à St-Sébastien, et la jonction de la route 133 et des chemins Champlain et du Moulin, à Saint-Armand.

Le carrefour giratoire était partiellement en fonction depuis juillet dernier.

PROJET TOTAL

Le projet dans son intégralité s’étend sur 37, 9 km entre St-Jean-sur-Richelieu et poste frontalier de Saint-Armand/Philipsburg.

Les phases I et II, réalisées entre 2009 et 2014, ont coûté 244,7 M$. La facture comprend le coût de l’échangeur St-Alexandre qui reste à venir.

La phase III, qui est en cours, coûtera 222,9 M$. Cette troisième étape, entre Saint-Sébastien et Saint-Armand devait à l'origine être complété cette année puisqu'on prévoyait, en 2021, sa mise en service à l'automne 2023

Quant à la phase IV, de l’intersection de la route 133 et des chemins Champlain et du Moulin, à Saint-Armand, jusqu’à la frontière américaine, sur une distance 4,5 km, il n’y a pas d’échéancier prévu, pour le moment. La facture à débourser pour cette étape demeure inconnue, à ce stade.