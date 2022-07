L'entreprise 3 Sphères Communications de McMasterville, en Montérégie, vient de perdre sa fondatrice et directrice générale. Rebecca Dinelle a péri dans une avalanche en Équateur, jeudi.

La femme d'affaires de 25 ans a été emportée alors qu'elle était à réaliser son rêve de gravir le volcan enneigé Chimborazo, le sommet le plus élevé des Andes équatoriennes, et l'un des plus hauts du monde.

Pour sa première expérience en alpénisme, elle était accompagnée de son ami Éloi Larrivée, qui a été blessé dans l'accident. C'est lui qui aurait contacté les secours, selon l'Observatoire permanent des catastrophes naturelles (CATNAT).

Dégagée de la neige, Rebecca Dinelle aurait succombé à ses blessures à l'hôpital, en soirée. Ses cendres devraient être rapatriées la semaine prochaine.

Ce sont les seules victimes de cette avalanche déclenchée à quelque 5000 mètres d'altitude, possiblement à cause de la météo. Haut de 6293 mètres, le Chimborazo est situé à environ 130 km au sud de Quito.

Goût de l'aventure

À 21 ans, la jeune femme a créé sa propre entreprise avec Jeff Thibault-Flynn, aujourd'hui le directeur opération. L'agence et sa vingtaine d'employés accompagnent les PME dans leurs stratégies marketing.

Son associé lui a d'ailleurs fait un vibrant hommage sur les réseaux sociaux, soulignant sa grande perte.

«C’est avec le cœur déchiré ce matin que je dois annoncer le décès ma meilleure amie, ma sœur et mon associée. [...] Aujourd’hui, elle me quitte en me léguant toute sa sagesse, sa joie de vivre et surtout son goût de l’aventure. Rebecca et moi sommes amis de longue date et avons décidé de fonder notre entreprise il y a 4 ans déjà, et aujourd’hui, mon but est de réaliser son rêve le plus cher: faire de ce projet le plus beau et grand succès possible.» - Jeff Thibault-Flynn, directeur opération, 3 Sphères Communications

L'équipe, ébranlée, devrait reprendre ses activités dès lundi.