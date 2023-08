Un accident entre deux véhicules a fait une blessée grave vendredi soir sur le boulevard Marie-Victorin, à Longueuil. La conduite avec facultés affaiblies pourrait être en cause.

La collision est survenue peu avant 21h à la hauteur du 1100 boulevard Marie-Victorin, selon le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).

Les deux occupants d'un des véhicules, un homme et une femme dans la vingtaine, ont été blessés et transportés à l'hôpital. La passagère présentait des blessures graves, mais on ne craignait pas pour sa vie, a rapporté le SPAL.

Quant au conducteur de l'autre véhicule impliqué, un homme dans la quarantaine, il a également été blessé.

Une scène a été érigée et des enquêteurs ainsi que des reconstitutionnistes ont été dépêchés sur les lieux.

«À ce moment-ci, la conduite avec capacités affaiblies est une thèse qui est actuellement retenue par nos enquêteurs. Les circonstances exactes menant à la collision restent tout de même à être déterminées», a indiqué le porte-parole au SPAL, l'agent relationniste François Boucher.

Vendredi en fin de soirée, la police ne rapportait aucune arrestation.