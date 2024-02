La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent enquête sur le décès d'une mère de famille de 51 ans de Saint-Basile-le-Grand en Montérégie.

La femme aurait été poignardée à mort dans une propriété résidentielle. Les deux enfants de la victime — un adolescent et une jeune adulte – ont été témoins de la scène. Ce sont eux d'ailleurs qui ont appelé le 911 tard en soirée dimanche, quand s'est produit le drame.

La Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent a confirmé que la victime est décédée des suites d'une blessure causée par une arme blanche. Les secours ont tenté des manoeuvres de réanimation sur les lieux, mais la mort de la femme a été constatée après son transport vers l'hôpital.

Un suspect de 53 ans a été arrêté sur les lieux, puis accusé de meurtre non prémédité lundi au palais de justice de Longueuil. Il a comparu en après-midi.

Au moment d'écrire ces lignes, la police n'avait pas encore confirmé le lien entre l'homme arrêté et sa présumée victime. Mais «tout porte à croire» qu'ils étaient «dans un contexte conjugal», qu'ils se «fréquentaient depuis un certain temps» et «cohabitaient à Saint-Basile-Le-Grand depuis quelques mois», a déclaré le sergent Jean-Luc Tremblay en entrevue avec Noovo Info.

«On entend plein d’affaires à Montréal. Ici, ce n’est jamais arrivé. Ça fait une vingtaine d’années que j’habite ici et ça m’a beaucoup surpris», a raconté un voisin.

Il n'y aurait pas de relation familiale entre le suspect et les enfants témoins, qui ont été rencontrés par la police dans le cadre de l'enquête en cours. À la connaissance du sergent Tremblay, l'adresse où se sont déroulés les événements n'était pas connue des services policiers et il n'y avait pas d'historique entre les autorités et le suspect ni sa victime présumée.

Avec la collaboration de Guillaume Théroux pour Noovo Info.