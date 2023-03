Une jeune entreprise novatrice spécialisée dans les machines de dégustation automatisée en magasin a choisi Saint-Hyacinthe pour installer sa nouvelle unité de production.

La compagnie Uptaste occupe un local de l’avenue Beaudry, dans le parc industriel Olivier-Chalifoux, à proximité de plusieurs transformateurs alimentaires.

La société souhaite, ainsi, développer des partenariats avec des entreprises agroalimentaires de la région en offrant un service clé en main de dégustation de produits, de l’usine à l’épicerie.

Les distributeurs produits par Uptaste permettent d’identifier le nombre de consommateurs ayant interagi avec le produit offert en échantillon, de quantifier le nombre de dégustations données par rapport au nombre de produits vendus en magasin.

En seulement une année d’opération, Uptaste a remis plus de 60 000 produits en dégustation et compte plus de 70 partenaires agroalimentaires.

Elle a pour objectif d’offrir un million de dégustations par semaine en magasin d’ici cinq ans.