La Ville de Saint-Jean se positionne pour protéger les arbres de son territoire. Une nouvelle Politique de l’arbre a été adopté le mardi 13 décembre, dix ans après sa première mouture.

Selon ces objectifs, chaque personne devrait avoir au minimum 3 arbres près de sa résidence, demeurer dans un milieu ayant un minimum de 30 % d’indice de canopée et être située à moins de 300 mètres d’un espace vert ou d’un parc.

Pour y parvenir, 50 000 arbres seraient plantés d’ici 3 ans. Puisque les 2/3 sont déjà en place, un autre objectif de verdissement serait également à prévoir. Cela permettrait d’augmenter la canopée de 2% d’ici 2033 pour qu’elle atteigne 20%. Le but serait, à terme, d’arriver à la cible de 30%.

« Jumelée à une réglementation adéquate, cette politique est l’outil supplémentaire qui permettra de mieux protéger nos arbres, d’augmenter la canopée et d’offrir une forêt urbaine plus abondante et diversifiée. » - Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu

Des travaux sont en cours afin de mettre à jour la réglementation municipale nécessaire, notamment pour l’abattage, pour atteindre les 9 objectifs mis en place.

Cette politique découle de consultations.