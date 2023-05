Un feu de ralentissement éducatif est installé près d'une école de Brossard, dans le cadre d'un projet pilote visant à limiter la vitesse excessive en zone scolaire. Il s'agit d'une première au Canada.

Le système surnommé FRED ressemble à un indicateur de vitesse, mais prend la forme d'un feu de circulation.



Une lumière rouge est allumée en tout temps et le demeure lorsqu'une voiture roule trop vite, soit plus de 30 km/h dans ce cas-ci.

« Imaginez que vous vous en venez en voiture, vous voyez un feu rouge en avant, naturellement vous levez le pied, vous vous préparez à arrêter. Le feu capte votre vitesse et si vous roulez la bonne vitesse, il vous donne le vert. C'est un principe de récompense! » indique Anthony Lapointe, copropriétaire de la compagnie Signalisation Kalitec.



Le feu de ralentissement est installé pour 90 jours près de l’Académie Marie-Laurier sur l’avenue Stravinski.



Cette mesure d'apaisement de la circulation a déjà fait ses preuves en Europe. Elle est notamment utilisée en France pour limiter la vitesse excessive aux abords des écoles.

« Le niveau de respect d'une lumière rouge est très élevé au Québec. On voit une lumière rouge, on est porté à arrêter à peu près systématiquement, donc avec un FRED tous les gens ou presque vont ralentir. On s'attend à des impacts de loin supérieurs à ceux qu'on peut voir avec un afficheur de vitesse. » ajoute Anthony Lapointe, copropriétaire de la compagnie Signalisation Kalitec.

La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, est emballée de voir sa Ville participer à un tel projet.

« Ça fait partie de notre vision au niveau des mesures d'atténuation de vitesse, une stratégie pour mettre les piétons en avant-plan. On le voit à travers tout le Québec que c'est un enjeu. » dit la mairesse Doreen Assaad.