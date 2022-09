Une première édition de la Marche Myélome Multiple est organisée sur la Rive-Sud le samedi 17 septembre. Le départ aura lieu devant l’école Secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie en avant-midi. Les dons amassés seront remis à Myélome Canada pour la recherche de traitements.

Une des organisatrices de cette levée de fonds est la julievilloise Lyzane Bissonnette. Elle a obtenu un diagnostic pour ce cancer du sang incurable il y a 10 ans, à 43 ans. Il est resté indolent pendant près de 7 ans, mais s’est activé avec le début de la pandémie en mars 2020.

La maladie s’est manifestée par des lésions osseuses qui ont rendues sa mobilité difficile. Une autogreffe de cellules souches et un traitement de chimiothérapie ont été nécessaires pour la remettre sur pieds.

« Je compare souvent le myélome à un iceberg. Ce qu’il y a sous l’eau, on ne sait pas c’est gros comment ni quand ça va refaire surface. Ma chimiothérapie par comprimés oraux permet de garder un certain contrôle là-dessus. Ça fait maintenant un peu plus d’un an qu’il est indétectable lors de mes prises de sang. Je me croise les doigts pour que ça reste comme ça le plus longtemps possible. » - l’organisatrice Lyzane Bissonnette

Mme Bissonnette est enseignante en 4e année dans une école de Montréal-Nord. Elle a repris le travail à temps plein depuis août. Puisqu’elle est immunosupprimée, elle doit cependant enseigner avec un masque N95.

« Je n’en ai pas parlé à mes élèves parce que je ne veux pas les préoccupés inutilement. J’ai pris la même décision avec mes enfants. Ils avaient 7 et 9 ans lors de mon diagnostic. Je n’ai abordé la maladie que lorsqu’elle a commencé à se manifester. » - l’organisatrice Lyzane Bissonnette

Sa situation n’est cependant pas un secret : ses collègues de travail sont maintenant au courant tout comme sa famille.

Pour elle, cette journée de sensibilisation sert également à donner espoir à ceux qui en sont atteints. Leur objectif est d’amasser 20 000$. Ils étaient jeudi à plus de 11 000$.