Une trentaine de familles de Châteauguay se retrouve à la rue après l'incendie majeur de leur immeuble à logements à loyer modique situé sur la rue St-Hubert, jeudi.



«Les services d’urgence sont déjà sur les lieux et s’affairent à circonscrire l’incendie. Pour assurer la sécurité de tous et permettre à nos équipes d’accomplir leur travail le plus efficacement possible, l’accès au secteur est temporairement fermé», a déclaré un porte-parole de la Ville de Châteauguay

On ne rapporte aucun blessé. Des pompiers de six municipalités voisines sont venus prêter main-forte.

Le feu a pris naissance sur un balcon vers 11h et les flammes se seraient rapidement propagées au reste du bâtiment. Un barbecue serait en cause, selon le maire de la Ville, Éric Allard.

Les résidents de l’immeuble, mais également certains voisins qui ont dû être évacués sont accueillis à l’école Mary Gardner. Selon le maire, l'immeuble sera une perte totale.

Les sinistrés seront relocalisés à l'Hôtel Manoir D'Youville, où le maire ira les rencontrer.

L'immeuble voisin du bâtiment, aussi à loyer modique, a également passé au feu il y a quelques années et n'a toujours pas été reconstruit. «Dans la situation actuelle, où il y a un manque criant de loyers, surtout à prix modiques, c'est situation est catastrophique pour ces gens-là», déplore le maire Allard.