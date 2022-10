Une collision frontale entre deux poids lourds a fait un mort et un blessé, jeudi matin, à Saint-Isidore.

Selon les informations des autorités, l’accident est survenu vers 10h alors que la circulation était dense. L’un des conducteurs aurait voulu éviter une collision et s’est retrouvé en sens inverse et a percuté un semi-remorque qui circulait en direction sud, vers Saint-Rémi.



Le chauffeur du camion, un homme de 39 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital où on a constaté son décès. Son passager a été blessé, mais on ne craint plus pour sa vie.

En ce qui concerne le second conducteur impliqué, il a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

Deux autres personnes présentes sur les lieux du drame ont dû être traitées pour un choc nerveux.

Le Service de police de Châteauguay (SPC) a dépêché des enquêteurs sur place.

La police demande d’éviter le secteur jusqu’à nouvel ordre.