Des tapis à clous auraient été installés dans la nuit de dimanche à lundi sur le chantier de la future méga-usine de Northvolt, rapporte l'entreprise qui dénonce les gestes.

Selon les informations de l'entreprise, des individus auraient été en mesure d'entrer de manière illégale sur le site pour y dissimuler des tapis à clou.

Les dispositifs étaient construits à l’aide d’une planche et cinq longs clous. Ceux-ci auraient notamment été cachés sous une couche de neige.

«Nous sommes à vérifier si des clous ont aussi été insérés dans les arbres. Ce sont des gestes graves et potentiellement dangereux pour les employés présents sur le site. Nous les dénonçons vigoureusement», écrit-on.

L'acte de vandalisme n'a pas été revendiqué, mais La Presse canadienne a toutefois reçu un communiqué anonyme dans lequel on peut lire ceci: «en vue de mettre fin au remblaiement des milieux humides sur le site de Northvolt et de préserver les quelques parcelles de zones boisées restantes, de nombreux tapis cloutés ont été enfouis dans la forêt et sur les routes de façon à crever les pneus des véhicules et de la machinerie sur le site»

.Le sergent Jean-Luc Tremblay, porte-parole de la Régie intermunicipale de police Richelieu--Saint-Laurent, a expliqué que les policiers se sont rendus sur les lieux pour constater qu'un véhicule d'un employé qui travaillait sur le site de Northvolt avait subi des dommages en raison «d'une planche qui avait été pieutée avec des espèces de tuyaux».

Une enquête est en cours et aucune arrestation n'a été effectuée.

Il y a un mois, des individus avaient planté des clous dans des arbres que l'entreprise suédoise comptait abattre.

Les auteurs anonymes de ce sabotage avaient publié une revendication sur le site Montréal Contre-information.

«Sabotons l'équipement, bloquons les chantiers et harcelons les élus à la solde de l'industrie», pouvait-on lire dans le communiqué diffusé il y a un mois.

Mardi matin, aucune revendication ne figurait sur le site de Montréal Contre-information, un site web «qui aspire à fournir aux anarchistes de Montréal un espace pour diffuser leurs idées et leurs actions à travers des réseaux et tendances qui se recoupent».

Levée de boucliers

L’entreprise suédoise fait face à une levée de boucliers depuis l’annonce de son implantation en Montérégie.

Une courte manifestation s’est déroulée dans le calme la semaine dernière. Le groupe dénonçait le remblaiement des milieux humides sur le site.

Par ailleurs, Northvolt affirme avoir «à cœur» l'instauration d’un «dialogue sincère, constructif et transparent avec sa communauté d’accueil» et souhaite rappeler qu’elle a «reçu l’ensemble des autorisations nécessaires afin de pouvoir procéder aux travaux qui ont présentement cours.»