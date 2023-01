Ce n’est pas 1998, mais ce n’est pas facile pour certains résidents de la Montérégie en ce matin du 5 janvier 2022, soit 25 ans après la crise du verglas: Hydro-Québec enregistrait plus de 20 000 pannes dans cette région peu avant 9h.

Plus tôt en matinée, plus de 27 000 abonnés étaient privés de courant en Montérégie, et une trentaine de milliers de clients n’avaient pas d’électricité à travers la province. Ces données étaient descendues à 23 600 en Montérégie à 8h45 et 24 290 au Québec.

DOSSIER | La crise du verglas, 25 ans après

Environnement Canada indiquait en matinée que dans les régions de Lanaudière et de la Mauricie, la forte neige tombée dans la nuit diminuerait graduellement d'intensité. Des quantités additionnelles de moins de 5 centimètres étaient attendues jeudi matin.

Dans les régions des Bois-Francs, du Centre-du-Québec et de la Beauce, l'avertissement de neige a été levé jeudi matin.

Au moment d'écrire ces lignes, Hydro-Québec n'avait pas publié de mise à jour quant au rétablissement du courant dans les immeubles affectés par les pannes.

On est loin de la crise qui avait paralysé la Montérégie et d’autres régions du Québec en 1998. Des millions de Québécois avaient été privés de courant, au point que des médecins devaient opérer «à la lampe de poche» dans les hôpitaux après que plus de 100 mm de pluie verglaçante soit tombé sur la province.

À l’époque, Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby et Saint-Hyacinthe délimitaient ce qu’Hydro-Québec avait appelé le «Triangle noir» de la tempête de verglas, le secteur le plus touché par les intempéries. Les Forces armées canadiennes, les pompiers et la police avaient été appelés en renfort pour le nettoyage et le soutien à la population, et les sinistrés s’y comptaient par milliers.

Avec de l'information de La Presse canadienne

À VOIR | «C'était dur»: les souvenirs d'un monteur de ligne lors de la crise du verglas