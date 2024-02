L’entraîneur privé de Brossard accusé d’avoir agressé ses ex-conjointes restera détenu pour la suite des procédures judiciaires, a-t-il été déterminé lundi au palais de justice de Longueuil au terme de l’enquête sur sa remise en liberté.

Cette décision est donc favorable à la demande de la Couronne qui était d’avis que Yan-Phillipe Leduc, s’il restait en liberté, représentait un danger pour la sécurité des victimes et du public.

Selon Me Laurence Talissé, procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), beaucoup de preuves – frappées d'une ordonnance de non-publication – ont été administrées pendant l’enquête sur remise en liberté.

«La gravité de la preuve a été prise en considération dans la décision du juge» sur la détention de l'accusé, a indiqué l'avocate à Noovo Info.

Leduc sera de retour en cour le 25 mars pour la suite des procédures.

L'homme de 27 ans est connu des services policiers pour avoir été impliqué dans d’autres dossiers, mais pour celui-ci, il est accusé de voies de fait causant des lésions, de voies de fait grave et de menaces à l’endroit de Laury Choinière et de Sabryna Germain. Il est détenu depuis son arrestation à Sorel. Les faits qui lui sont reprochés – des «gestes graves» selon les rapports de police – se sont produits entre juillet et décembre 2023.

Les deux victimes présumées ont présenté des images choquantes de leur visage tuméfié sur les réseaux sociaux.

Le visage encore tuméfié par la violence conjugale dont elle a été la victime pendant le temps des Fêtes de la part de son ex-conjoint, Laury Choinière s’était confiée à Noovo Info au début de janvier 2024.

«Ses intentions étaient de me faire mourir, de me défigurer, question que je n’aie plus de vie, que plus personne ne puisse m’avoir», avait-elle déclaré.

La jeune femme dans la vingtaine a été sérieusement blessée dans les événements survenus à Brossard à la fin décembre 2023. Le matin du 30 décembre, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a reçu un appel à l’aide vers 5h25 à Brossard pour intervenir sur la rue Colomb. C’est là que Yan-Phillipe Leduc a été arrêté.

Avec de l'information de Marie-Pier Boucher et la collaboration d'Émeric Montminy pour Noovo Info.