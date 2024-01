Deux personnes âgées respectivement de 16 et 17 ans ont été grièvement blessées dans un face-à-face survenu vers minuit lundi sur la route 235 entre les municipalités de Farnham et Ange-Gardien, à la jonction entre l'Estrie et la Montérégie.

«Malgré des blessures importantes pour la passagère de 16 ans, on ne craindrait pas pour la vie des deux occupants de la voiture», a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Ève Brochu-Joubert.

Selon les premières observations des autorités policières, le conducteur d'un premier véhicule aurait dévié de sa voie pour percuter l'autre voiture qui s'amenait en sens inverse.

Le conducteur de 17 ans n'aurait pu éviter le véhicule qui se dirigeait vers lui.

Une fois sur place, les paramédics ont pris en charge les personnes blessées.

«Les pinces de désincarcération ont aussi été nécessaires pour extirper la passagère de 16 ans de la voiture», a ajouté la porte-parole Brochu-Joubert.

Le conducteur de l'autre véhicule, un homme de 36 ans, a été arrêté sur les lieux pour avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine dans un appareil de détection approuvé.

Il n'a pas été blessé dans l'accident. Il a tout de même été transporté au centre hospitalier.

Le trentenaire a été libéré et pourrait faire face à plusieurs chefs d'accusation en lien avec les événements.

Notons aussi qu'un reconstitutionniste en scène de collision s'est rendu sur les lieux.