Le Parc Safari d'Hemmingford se dote de sept camions de brousse 100% électriques, qui vont sillonner le parcours de 5 km du Safari Aventure dès cette saison.

Ils sont d’une capacité de 50 personnes et sont adaptés pour accueillir les fauteuils roulants.



Ces véhicules zéro-émission et très silencieux, livrés l’an dernier, ont été conçus par Lion Électrique spécifiquement pour le zoo. Le fabricant basé à Saint-Jérôme a réalisé le rêve vieux de 12 ans du président du parc, Jean-Pierre Ranger.

«J’en rêve depuis 2010. Ce défi nous permet de faire mieux, et plus écologique, que tout ce qui existe ailleurs. Notre objectif est que d'ici quelques années, la totalité des visites du Safari Aventure se fasse en véhicule de brousse Lion 100% électriques», a déclaré le président du Parc Safari, Jean-Pierre Ranger.

En tant qu’un des plus grands attraits touristiques de la Montérégie, le Parc Safari devient ainsi le leader de l’électrification avec un mode de transport entièrement québécois.

«On pourra dorénavant nourrir le wapiti et la girafe sans émettre de GES. Ce sont les animaux, mais aussi la planète, qui vont nous remercier», a pour sa part ajouté Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et responsable du Développement économique régional

Il sera toujours possible de faire le tour en voiture à essence, mais en après-midi seulement.

Alors que le Parc Safari fête ses 50 ans cette année, 15 millions de visiteurs, surtout des familles, ont pu découvrir des troupeaux d’animaux d’Amérique, d’Asie, et d’Afrique. Il contribue aussi à la reproduction d’espèces menacées, comme le guépard et l’éléphant.

Depuis 1972, les installations sont constamment modernisées et les derniers achats plus écologiques sont dans la lignée de la géothermie, de la récupération d’énergie et d’eau de pluie, des murs solaires et de bâtiments bio-sécuritaires réalisés au fil des ans.