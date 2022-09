Dès lundi, il faudra circuler à 40 km/h dans les rues résidentielles de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi qu'à 30 km/h aux abords des parcs et des écoles.

La limite de vitesse demeure à 50 km/h sur les artères principales.



Les élus ont majoritairement voté en faveur du nouveau règlement présenté lors de la séance du conseil de mardi soir, malgré les dissidences de Jean Fontaine et de celle qui agit comme mairesse suppléante., Mélanie Dufresne.

Ils jugent qu'il s'agit d'un faux sentiment de sécurité alors qu'une étude basée sur les projets pilotes fait état d'une réduction de seulement 1 à 1,5 km/h de la circulation. L'abaissement de la vitesse à 40 km/h n'a donc qu'un effet minime, selon eux.

«Huit policiers sont venus me voir pour me dire "Jean, la nouvelle règlementation va être impossible à appliquer. On a déjà de la difficulté à faire respecter la vitesse sur les rues collectrices. On n'arrivera pas à le faire sur toutes les petites rues résidentielles". » - Jean Fontaine, conseiller du district 4, Saint-Eugène

Autant M. Fontaine que Mme Dufresne ont fait valoir qu'il faut des mesures d'atténuation d'aménagements urbains comme du marquage, des bacs à fleurs, des bollards et des campagnes de sensibilisation, entre autres, avant d'arriver à abaisser la vitesse. Pour eux, la Ville procède à l'envers.

«Pour bien paraître faut voter de belles choses pour donner un beau sentiment de sécurité . Je trouve ça futile de dépenser des ressources et du temps.» - Mélanie Dufresne, conseillère district 1, Iberville|Vieux-Saint-Jean

Cela dit, tous deux ont précisé qu'ils tenaient à la sécurité de leurs citoyens et des enfants.

Demande citoyenne

La résolution a d'abord été proposée par la conseillère indépendante Patricia Poissant. Durant les trois dernières campagnes électorales municipales, elle a été souvent interpelée par les citoyens qui trouvent que les automobilistes roulent trop vite dans les rues résidentielles.

Elle a donc travaillé avec le comité de circulation pour élaborer la nouvelle règlementation. La prochaine étape sera de réaliser des aménagements pour encore mieux sécuriser les déplacements, autant à pied, à vélo qu'en voiture. Ça pourrait marquer le retour des dos d'âne à Saint-Jean.

Ses démarches sont appuyées par le conseiller indépendant du district 10, secteur Prés-Verts, François Roy, qui a dit respecter la volonté de la population qu'il représente. «Si on se trompe, on reviendra sur notre décision. Ce n'est pas à vie. On apprendra de nos erreurs», a-t-il tenu à préciser.

Pour sa part, Marianne Lambert a tenu à préciser que les mesures d'atténuation, telles que proposées par ses collègues, étaient notamment impossibles dans son secteur de Saint-Athanase. Plusieurs rues sont exemptes de trottoir ou trop larges pour être en mesures d'en appliquer de façon efficace.

Le vote pour la résolution s'est soldé avec 10 pour et 2 contre.