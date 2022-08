Un commerce de la route 132, à Delson, a été victime de vol le jeudi 28 juillet. Un homme s’est rendu derrière le comptoir pour se servir directement dans la caisse alors qu’une femme faisait le guet. Les deux individus ont pris la fuite avec 220$ lorsque la gérante s’est aperçue de la situation.

Le premier suspect est un homme de race blanche qui a environ 45 ans et mesure 175cm. Il est plutôt trapu avec un tatouage au bras gauche. Au moment du vol, il portait un chandail noir, des shorts blancs, des sandales foncées, une casquette noire et une sacoche noir portée en bandoulière.

La complice dans cette affaire est une femme de race blanche, aussi dans la quarantaine, qui mesure 170cm. Elle a de longs cheveux blonds et portait un chandail noir, des shorts avec des lignes blanches, noires et roses et des sandales beiges.

Les 2 individus portaient un masque au moment du délit.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Samuel Loranger au 450 638-0911, poste 633. Par ailleurs, toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter la ligne confidentielle au 450 638-0911, poste 777.