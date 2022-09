La Société de transport de Montréal (STM) a annoncé qu’il sera possible d’emprunter le métro avec son chien dès le 15 octobre prochain.

C’est dans le cadre d’un projet pilote qui s’étendra sur une durée de neuf mois que ces compagnons à quatre pattes pourront circuler dans les transports en commun. Des règles spécifiques accompagnent toutefois cette initiative.

[Projet pilote] À compter du 15 oct, il sera possible de se déplacer en métro avec son chien, dans le cadre d’un projet pilote. Pour une cohabitation harmonieuse des usagers humains et canins, cette mesure sera assortie de modalités spécifiques.



Infos ➡️https://t.co/eMUUDhsCYB pic.twitter.com/1byH9JlsZP — STM (@stm_nouvelles) September 21, 2022

Les chiens ne seront en effet permis qu’en dehors des heures de pointe, soit du lundi au vendredi entre 10h et 15h et après 19h et les fins de semaine et jours fériés. Ils seront interdits lors des grands événements.

Il sera également impératif de munir son animal d’une muselière, de le tenir fermement en laisse et de l’empêcher de monter sur les sièges. Les maîtres auront aussi à ramasser et nettoyer les potentiels dégâts laissés par leur chien. Avis aux amoureux des animaux : un seul chien sera permis par usager.

Enfin, il est conseillé d’éviter d’emprunter la voiture de train du métro, qui est fréquemment utilisée par les groupes scolaires ou les cyclistes, notamment.

Il est à noter que la station Longueuil-Université-de-Sherbrooke est exclue du projet pilote pour le moment.

À lire également :

Les chiens guide et d’assistance pourront de leur côté toujours circuler en tout temps dans le métro de Montréal.

«La mise en place de ce projet pilote dans le réseau du métro offrira aux Montréalais qui souhaitent voyager avec leur chien une nouvelle option de mobilité durable. Je tiens à souligner la collaboration et l’ouverture de l’ensemble des équipes de la STM, qui rendent le tout possible», a déclaré Éric Alan Caldwell, président du CA de la STM.

À terme, les résultats du projet pilote seront étudiés afin de «prendre une décision éclairée sur l’implantation d’une telle mesure dans le réseau du métro», ajoute M. Caldwell.