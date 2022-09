Walmart va investir 100 M$ en Montérégie. Un nouveau centre de traitement des commandes en ligne, le premier du genre au Québec, sera construit à Vaudreuil-Dorion.

L'ouverture est prévue en 2024. Plus de 225 emplois seront créés.

Les installations, dotées de technologie logistique de pointe, permettront d'expédier 20 millions d’articles par an. Il desservira majoritairement le Québec et les provinces de l’Atlantique.

«La technologie novatrice permettra d’accélérer le traitement des commandes. Le système d’exploitation à la fine pointe aidera les associés aux activités de stockage, de sélection et de tri des articles en utilisant des capacités de stockage intelligentes et flexibles pour traiter une grande quantité et variété d’articles» - Walmart Canada

La capacité d'entreposage du nouveau bâtiment de plus de 44 500 mètres carrés, soit l'équivalent de 6 terrains de soccer, serait d'environ 500 000 articles.

La conception devrait aussi optimiser l'emballage et la réduction des déchets ainsi que des coûts de transport.

Cet investissement fait partie de l'enveloppe de 1 G$ du géant américain, qui comprend aussi des plans de modernisation. Quelque 330 M$ seront consacrés cette année à la rénovation de 80 magasins, dont 17 de ses 71 au Québec.



Le but de l'entreprise est de rendre l'expérience de magasinage en ligne et en succursale plus simple, plus rapide et plus pratique.