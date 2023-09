Une centaine de centres de vaccination mis sur pied pendant la pandémie deviendront permanents et serviront aussi de centres de prélèvement, au coût de 1,36 milliard $ sur cinq ans.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l'annonce vendredi matin dans un hôtel de Saguenay, où se tient le caucus des élus de la Coalition avenir Québec (CAQ).

L'investissement s'élève à 272 millions $ par an sur cinq ans, pour un total de 1,36 milliard $. Environ le quart de la facture est attribuable aux immobilisations, baux, bâtiments, a précisé le ministre.

Voyez le reportage de Simon Bourassa sur ce sujet dans la vidéo de cet article.

M. Dubé vise à ce que ces installations soient fin prêtes en octobre pour l'arrivée d'un nouveau variant du coronavirus attendu cet automne.

Ces points de services s'ajoutent aux 160 centres de prélèvement existants, en vue de désengorger les hôpitaux, a-t-il indiqué.

Environ 10 000 personnes recrutées grâce au programme `Je contribue' sont à pied d'œuvre dans les centres de vaccination actuellement et le ministre souhaite pouvoir mobiliser jusqu'à 20 000 employés.

En plus de continuer d'administrer des vaccins de toutes sortes, ces endroits effectueront des prélèvements sanguins, de selles et d'urine. On pourra aussi y dépister des infections, dont celles liées aux streptocoques du groupe A.

Ces centres où travaillent déjà beaucoup de personnes retraitées permettront ainsi de libérer de ces tâches le personnel à l'œuvre dans les hôpitaux, qui pourra se concentrer sur d'autres tâches plus complexes.

Les services déjà offerts vont aussi demeurer en place, comme la vaccination contre la COVID-19, l'influenza et le zona ainsi que la distribution de tests de dépistage rapides.