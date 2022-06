Des voix s'élèvent à Québec pour réclamer des jours de congé payé pour les victimes de violence conjugale.

Manon Massé de Québec solidaire, Méganne Perry Mélançon du Parti québécois et Isabelle Melançon du Parti libéral, réclament que 10 journées de congé soient accordées aux victimes de violence conjugale. Line Lamarre, présidente du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et porte-parole de l'Intersyndicale des femmes, ont également effectué la même demande.

Une pétition de plus de 3200 noms en ce sens a été déposée à l'Assemblée nationale, indique-t-on.

« Nous réclamons dix jours de congé rémunérés pour les victimes de violence conjugale afin de les aider à s'en sortir. Il s'agit d'un geste profondément humain de compassion et d'entraide. Et surtout, cela contribuerait à sauver des vies. Rappelons que depuis janvier 2020, plus de 30 personnes ont été victimes d'un féminicide en contexte conjugal au Québec. Le gouvernement fédéral et certaines entreprises privées offrent déjà de tels congés à leur personnel», a-t-on fait savoir.

Voyez le reportage de Simon Bourassa sur ce sujet au bulletin Noovo Le Fil 17:



L'effet pandémie

La pandémie et les mesures sanitaires qui ont suivi ont entraîné une hausse marquée de la violence conjugale au Québec. En 2021, 17 femmes ont été tuées dans un tel contexte.

Les dernières données du ministère de la Santé indiquent qu'entre 2010 et 2019, «en moyenne, 33 tentatives de meurtre, 11 homicides et 2 crimes de négligence criminelle sont perpétrés annuellement» en situation de violence conjugale.

Ce même rapport montre que les trois quarts des infractions contre la personne commises dans un cadre de violence conjugale sont faites par des hommes, sur des femmes.

Avec des informations de la Presse canadienne

Si vous vivez de la violence conjugale ou connaissez quelqu'un dans cette situation, vous pouvez rejoindre la ligne SOS violence conjugale au 1-800-363-9010 pour obtenir de l'aide.