Ce samedi marquera le 1er anniversaire de l'arrivée des premiers camions du «Convoi de la liberté» devant le Parlement à Ottawa.

Cette manifestation contre les mesures sanitaires avait paralysé le centre-ville de la capitale fédérale pendant plus de trois semaines. Elle avait aussi forcé la fermeture de nombreux commerces et exaspéré plusieurs citoyens victimes du bruit et des débordements.

L'opération policière pour mettre fin à la manifestation qui avait envahi les rues près de la colline du Parlement ne s'est déroulée qu'après que les libéraux fédéraux ont invoqué la Loi sur les mesures d'urgence.

La police d'Ottawa se dit prête à la possibilité que le premier anniversaire du début de la manifestation en déclenche une autre. La police continue ainsi de surveiller de près la situation.

«Les résidents et les entreprises verront une présence policière accrue dans le centre-ville et ses environs. Bien qu'il existe un certain niveau de protestation, nous sommes prêts», a déjà indiqué le chef de la police d’Ottawa, Eric Stubbs via un communiqué émis le 23 janvier 2023.

«Pour ce week-end et tout au long de février, nous avons un plan opérationnel évolutif avec des agences externes qui nous soutiennent. Nous aurons des plans de ressources, de logistique, de trafic, de remorquage et de personnel en place pour faire face à tout type de scénario et nous ne laisserons pas se produire les conditions qui ont entraîné le convoi de février 2022.»

Réouverture de Wellington?

Un comité de la Ville d'Ottawa a voté jeudi à l'unanimité en faveur de la réouverture de la rue Wellington face au Parlement.

Le tronçon situé entre les rues Elgin et Bank ne sera toutefois pas rouvert avant le 1er mars et doit d'abord être approuvée par le conseil municipal. Le maire Mark Sutcliffe, lui qui est en faveur de cette réouverture, parle plutôt de la mi- ou de la fin mars.

Des citoyens militaient pour que ce secteur devienne réservé uniquement aux piétons et cyclistes.

Un comité parlementaire recommande pour sa part de garder la rue fermée à la circulation.