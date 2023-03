La facture pour la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui relie l’île de Montréal et la Rive-Sud, s’avère plus salée que prévu. Le ministère des Transports et de la Mobilité a fait savoir lundi que le montant s’élève à 2,5 milliards $, ce qui inclut une hausse de 970 millions $ à l’entrepreneur responsable des travaux.

Il était déjà connu qu’une dégradation plus importante qu’anticipée de la voûte du tunnel était à l’origine d’une mise à jour du chantier. En août 2022, François Bonnardel, qui était alors ministre des Transports, avait annoncé que quelque 900 millions $ supplémentaires devraient être nécessaires à la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Le gouvernement stipulait que ces travaux permettraient «d’assurer la durabilité de l’infrastructure pour 40 ans sans autre intervention majeure». Il a réitéré ce fait dans un communiqué de presse publié lundi soir.

Le coût projeté en 2020 était de 1,4 milliard $, ce qui comprenait l’important contrat de 1,1 milliard $ entre le ministère et l’entreprise responsable des travaux, Renouveau La Fontaine (RLF). Elle avait pour mandat de réaliser la conception, la construction et le financement de la réfection du tunnel.

«Les principales interventions dans le tunnel consistent à effectuer une réfection structurale majeure, à moderniser les équipements d’exploitation, à réaménager les couloirs de services et à ajouter de la protection contre les incendies», décrit un communiqué du ministère.

Il indique que les interventions supplémentaires, les frais liés à la prolongation du chantier et les mesures d’atténuation bonifiées sont compris dans le coût révisé.

Vaste chantier

Rappelons que s’ajoutent aux travaux du tunnel la réparation de structures de l’échangeur Souligny ainsi que la reconstruction des dalles de béton de l’autoroute 25 dans les deux directions, pour le tronçon situé entre la rue Sherbrooke et l’île Charron, totalisant 13 km de chaussée.

Afin de préparer le chantier, trois des six voies du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ont dû être fermées depuis le 31 octobre et le resteront jusqu’en novembre 2025. Toutefois le chaos appréhendé par rapport à la circulation routière semble avoir été évité.

Plusieurs mesures pour inciter la population à emprunter un autre chemin que le tunnel avaient été mises en place par Québec. La fréquence de transport collectif de la région de Montréal avait été bonifiée et trois stationnements incitatifs de la Rive-Sud qui ont fait l’objet d’agrandissements, entre autres.

Après plusieurs semaines, le gouvernement du Québec en dressait un bilan positif.

Avant le début du projet de réfection en juillet 2020, une moyenne de 120 000 usagers de la route empruntait le tunnel quotidiennement, comparativement à environ 58 000 à l’automne. Le gouvernement concluait après un mois d’entraves que les mesures d’atténuation et la collaboration des usagers de la route avaient permis de réduire de plus de 50 % le trafic automobile dans le tunnel.