Plus du quart des fonctionnaires fédéraux éprouvent toujours des problèmes avec le système de paie Phénix.

Selon le vérificateur général du Canada, 28% des employés ont eu une ou des erreurs de paie durant l'année fiscale 2021-2022.



Plus de 310 000 demandes demeuraient quant à elles impayées au cours de cette période, soit une augmentation de 22% par rapport à la précédente année fiscale.



Le gouvernement fédéral doit de plus récupérer plus d'un demi-milliard $ en trop-payés auprès de plus de 100 000 fonctionnaires.



Plus de la moitié de ces trop-payés sont en suspens depuis plus de trois ans.