Si elle est réélue, la Coalition avenir Québec (CAQ) entend élargir le mandat du bureau de projet du 3e lien, afin qu’il planifie de façon détaillée l’aménagement des sorties au nord et au sud.

La CAQ de François Legault réitère depuis le début de la campagne électorale que la grande région de Québec a besoin d’un 3e lien, mais n’a dévoilé que très peu de détails.



Le candidat caquiste dans Lévis, Bernard Drainville, avait d’ailleurs lancé un «Lâchez-moi avec les GES» bien senti, lorsque les journalistes lui avaient demandé si les détails du projet allaient être dévoilés avant le 3 octobre.

Dossier | Élections 2022

Vendredi, la CAQ a promis d’accélérer les travaux du bureau de projet du 3e lien, et de «répondre au plus grand nombre de préoccupations possible, notamment celles concernant son insertion urbaine».

Par ailleurs, le parti de François Legault entend réaménager le secteur de la gare fluviale, et mandater un autre bureau de projet afin qu’il travaille à la reconstruction du Marché Champlain.

«La fin de vie utile des deux navires de la Traverse Québec-Lévis s’approchant de 2031 il devient opportun d’élaborer une nouvelle vocation pour le secteur de la gare fluviale située en plein cœur du petit Champlain», écrit le parti.

Selon la vision de la CAQ, le Marché Champlain, «un joyau architectural du 19 siècle qui fut ravagé par deux incendies», serait à l’image du Quincy Market de Boston.

Il s’agirait d’un «bâtiment signature ayant le potentiel d’augmenter encore plus l’attractivité du Vieux-Québec».

Le Marché Champlain deviendrait un important vecteur de circulation touristique régional, grâce à un circuit de navettes fluviales qui partiraient de son quai, a expliqué le parti.