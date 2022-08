Le gouvernement Trudeau souhaite mieux préparer le Canada à lutter contre les cybermenaces.

Il accorde 675 000$ à l'organisme Quantum-safe Canada, notamment pour se protéger contre la menace que représente l’informatique quantique.



Le projet Laying the Foundations for a Quantum-Safe Canada permettra notamment de coordonner la recherche, la technologie et les outils pour répondre aux cybermenaces.

« Le projet permettra aussi à s’assurer que les personnes chargées de la protection des systèmes sur lesquels les Canadiens comptent ont les connaissances et les compétences liées à la sécurité quantique dont ils ont besoin à l’ère des ordinateurs quantiques », a ajouté le ministère de la Sécurité publique par communiqué.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, rappelle qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale.

« Au 21e siècle, la cybersécurité est la sécurité nationale, a-t-il martelé. Ce projet aidera à mieux protéger les Canadiens contre les cybermenaces, en particulier le risque croissant posé par les menaces liées à l’information quantique. De façon plus générale, il s’agit d’un élément important de notre stratégie robuste de défense du Canada et de l’infrastructure essentielle sur laquelle les Canadiens comptent. »