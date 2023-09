Il y a un peu plus d'un an, Charlotte Cardin avait les bras chargés de statuettes dorées au gala des prix Junos.

Avec quatre victoires dans les catégories les plus prestigieuses du gala, dont celles de l'artiste, du single et de l'album de l'année pour son premier album «Phoenix,» en 2021, l'autrice-compositrice-interprète montréalaise a été la vedette de la soirée.

Tous les yeux semblaient fixés sur ce qu’elle allait faire ensuite.

Mais Charlotte Cardin dit qu’elle n’a pas ressenti beaucoup de pression lorsqu’elle préparait son deuxième album, «99 Nights», sorti la semaine dernière.

«Je n'ai jamais eu le temps de m'arrêter et de penser: “Oh, les enjeux sont tellement plus élevés maintenant”», s'est-elle souvenue lors d'une récente entrevue dans les bureaux torontois de sa maison de disques.

«Il nous a fallu quatre ans pour écrire “Phoenix” et quand il est sorti, je travaillais déjà sur cet album. Et pour le moment, je suis déjà passée au prochain projet.»

La carrière de la jeune femme de 28 ans est en constante évolution depuis qu'elle a décroché une place dans le Top 4 de «La Voix» en 2013. Il lui a fallu encore quelques années avant que le Québec ne l'adopte comme sa nouvelle chouchou de la pop, avec ses premiers extraits «Meaningless» et «Daddy».

Comme tout artiste dont le premier album laisse une impression, Cardin s’est demandé comment y donner suite avec quelque chose de substantiel. Heureusement, au moment où ces victoires aux Juno étaient acquises, elle avait déjà presque terminé une grande partie de «99 Nights».

Période difficile de création

Nommé d'après la période difficile de sa création, l'album explore un moment où Cardin, établie à Paris, sortait des recoins les plus sombres d'une relation à distance avec l'acteur québécois Aliocha Schneider. Elle a déclaré que le défi les avait tous deux placés à la croisée des chemins, où ils ont été obligés de «reconsidérer beaucoup de choses» concernant leur relation.

«La distance vous pèse vraiment, a-t-elle témoigné. Et nous étions dans une mauvaise passe.»

Le couple a persévéré et sur «99 Nights», on trouve une Charlotte Cardin qui se sent mieux face à l'avenir.

«J'étais dans un état d'esprit où je réalisais que chaque jour avec cette personne — mais aussi chaque jour dans l'ensemble de notre vie — est un choix.»

«J’élargissais mon terrain de jeu musical en studio, j’explorais toutes ces choses, et cela reflétait ce que je ressentais. Je pourrais faire tout ça, je pourrais sortir avec tous ces gens si je le voulais. Mais je choisis d’être dans cette relation», a-t-elle ajouté.

Le journal d'un moment précis

Son point de vue donne parfois à l'album un sens de l'humour enjoué, notamment sur «Jim Carrey», un hommage groovy à l'acteur canadien qui l'a inspirée avec ses sermons sur internet sur la façon de se libérer de son propre ego. On retrouve aussi «Daddy's a Psycho», une réflexion ironique sur les pères écrite avec plusieurs autres auteurs-compositeurs.

«Nous connections sur le fait que nous avions des relations étranges avec nos pères, a-t-elle expliqué. J'ai une excellente relation avec le mien à bien des égards. Mais cela n'a jamais été une relation simple.»

Charlotte Cardin décrit «99 Nights» comme «le journal d'un moment très précis» de sa vie pendant la majeure partie de l'été, il y a deux ans, alors qu'elle traînait dans un petit studio d'enregistrement de l'appartement montréalais de son directeur musical Mathieu Sénéchal avec quelques amis auteurs-compositeurs.

«Il venait juste d'emménager, donc c'était essentiellement un appartement vide avec un studio aménagé et un petit canapé», a déclaré Cardin.

«Nous nous amusions entre amis et c'était une de ces ambiances où la musique peut être une telle thérapie.»

Le prochain album déjà en marche

Alors que l'album sort enfin, Charlotte Cardin admet qu'elle est déjà passée au prochain projet.

Elle travaille sur le prochain album depuis un bon moment et considère tous ces efforts comme faisant partie d'un vaste catalogue d'albums non écrits qui s'étend sur toute sa carrière et auquel elle fait affectueusement référence par le titre «The Project», une série d'albums en cours de préparation, qui retraceront sa croissance en tant que personne.

«Je suis à un point où je suis tellement heureuse de pouvoir partager ma musique avec un public», a-t-elle soutenu.

«J'ai l'impression que ma musique a grandi de manière très organique.»