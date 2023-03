La plupart des étudiants arrivent à l'Université McGill dans la vingtaine pour faire leurs études.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Mais pas Miriam Tees. Elle est née dans les années 1920 et vient de célébrer ses 100 ans.



«Je suis né le 24 février 1923», déclare Mme Tees. C'est un assez gros nombre, 100.»

Devenir centenaire n'a toutefois pas empêché Mme Tees de porter une Apple Watch, de continuer à conduire sa voiture – elle fait vérifier ses yeux régulièrement – ou de poursuivre ses études.

Mme Tees a suivi de nombreux cours à McGill au fil des ans pour satisfaire ses nombreux intérêts et curiosités.

«J'ai suivi des cours d'histoire et des cours de littérature. J'en ai pris un sur le sonnet. Tout ce qui me semblait intéressant», lance-t-elle.

À lire également :

Miriam Tees a grandi à Westmount et, enfant, elle était libre de se balader et d'explorer.

Elle a obtenu son permis de conduire à 17 ans mais ne s'est jamais mariée et n’a jamais eu d'enfants. En partie, dit-elle, parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes pour tout le monde.

«Vous savez, beaucoup d'hommes de mon âge sont morts à la guerre, alors nous avons perdu beaucoup de gens qui auraient pu m'épouser, peut-être», raconte la centenaire.

Mme Tees a fait sa vie en tant que secrétaire et bibliothécaire. Son amour des livres lui a non seulement donné une carrière et de nombreux amis, mais a également rassasié sa curiosité.

Une curiosité qu'elle continue d'alimenter à 100 ans en suivant des cours à la Communauté d’apprentissage continu de McGill (CACM).

Ce trimestre, elle suit des cours de jazz. Mme Tees a même mené certains cours, notamment des cours de musique.

«J'ai choisi la musique parce que j'ai été intéressée par la musique toute ma vie», dit-elle.

La doyenne des études permanentes à McGill, Carola Weil, dit que si Mme Tees est l'une des quelque 1000 élèves seniors qui assistent aux cours au centre, elle n'est pas la plus âgée.

«Notre élève le plus âgé a 101 ans, indique Mme Weil. C'est extrêmement inspirant. Ils me rappellent qu'à 60 ans, je suis encore jeune et que j'ai encore beaucoup à apprendre.»

Le modérateur de la classe de jazz, Tony Wait, dit que l'école permet aux gens de rester connectés et de se sentir jeunes de cœur.

«Tout l'accent est mis sur l'apprentissage tout au long de la vie, déclare Wait. Nous ne voulons pas que les gens aient l'impression que dès qu’ils atteignent l'âge de 65 ans, ils doivent arrêter d'apprendre et d’être curieux de la vie. Le fait qu'ils puissent venir ici dans un cadre très informel, se faire des amis, parler à des gens, apprendre de manière détendue et sans contrainte, c'est une grande aubaine pour la santé.»

Mme Tees est entièrement d'accord et est la preuve vivante que vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre.