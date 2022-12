Voici les cinq personnes les plus riches au monde pour commencer 2023 d’après le magazine économique américain Forbes.

Disons que le 1er du mois ne doit pas avoir la même signification pour ces individus.



Le luxe, toujours aussi lucratif

Au sommet de la liste, on retrouve le chef d’entreprise français Bernard Arnault, avec une fortune de 182,3 G$. Celui-ci est le président-directeur général du groupe de luxe LVMH, qui rassemble notamment les produits des marques Louis Vuitton et Moët Hennessy. Parmi les autres marques de l’organisation, on retrouve Veuve Cliquot, Dior, Givenchy et Sephora.

Bernard Arnault est aussi propriétaire des journaux Les Echos et Le Parisien.

Le phénomène Musk

L’homme d’affaires d’origine sud-africaine Elon Musk n’a plus besoin de présentation. L’homme derrière Tesla, SpaceX et maintenant Twitter a beau multiplier les controverses, il mise sur une fortune évaluée à 145 G$.

Il reste à voir si Elon Musk demeurera président-directeur de Twitter, alors qu’à la suite d’un sondage publié sur le réseau social, il avait affirmé qu’il démissionnerait « s’il parvenait à trouver quelqu’un d’assez stupide pour accepter l’emploi».

Crédit: La Presse canadienne

L’énergie, un secteur payant

L’Indien Gautam Adani mise sur un portefeuille diversifié. Le groupe Adani, qu’il préside, a notamment des intérêts dans des ports, des aéroports, l’énergie verte, le béton et l’immobilier. Une stratégie payante, puisque M. Adani peut compter sur une fortune évaluée à 128,4 G$.



Crédit: The Associated Press

La popularité du commerce en ligne

Jeff Bezos est parti de loin, depuis qu’il a fondé Amazon dans son garage de Seattle en 1994. La compagnie, dont il a quitté la direction l’année dernière pour se consacrer davantage à la philanthropie, lui a permis d’accumuler plus de 106 G$. On imagine donc qu’il ne travaille plus à partir de son garage aujourd’hui, puisqu’il détient toujours près de 10 % de l’entreprise.

Bezos a l’intention de donner la majeure partie de sa fortune au cours de sa vie.

Crédit: The Associated Press

L’«Oracle d’Omaha»

La clairvoyance de l’investisseur américain Warren Buffett lui a permis d’amasser 106,8 G$. Il est à la tête de la société Berkshire Hathaway, qui détient plusieurs compagnies, dont Duracell et Dairy Queen.

Un talent précoce, Buffett a acheté sa première action alors qu’il était âgé de 13 ans seulement.

Il a promis de donner 99% de sa fortune.



Crédit: The Associated Press