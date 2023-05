Le plus insolite de tous les sports extrêmes britanniques est de retour.

Des centaines de spectateurs se sont rassemblés lundi pour regarder des dizaines de coureurs téméraires poursuivre une meule de fromage Double Gloucester de 3 kilos sur la colline presque verticale de Cooper's Hill, près de Gloucester, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Le premier coureur à arriver derrière le fromage qui roule rapidement le garde.

La Canadienne Delaney Irving, 19 ans, a remporté la course féminine malgré une brève perte de connaissance.



Crédit image | AP Photo/Kin Cheung

«Je me souviens m'être cognée la tête, et maintenant j'ai le fromage», a déclaré Irving, qui est originaire de Nanaimo, en Colombie-Britannique.

