Le ministre des Finances, Eric Girard, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ont annoncé l’implantation d’un nouveau centre d’accès aux données au CHU Sainte-Justine et l’accélération du traitement des demandes d’accès à l’information émises par les chercheurs.

En plus d'implanter un nouveau centre, le gouvernement prévoit d'adopter des décrets gouvernementaux pour que les chercheurs puissent accéder plus rapidement aux données des domaines de la santé et de l’éducation.

«Je suis convaincu que les chercheurs sauront mettre en valeur la richesse des données gouvernementales plus accessibles afin de faire avancer nos connaissances scientifiques et de mettre en place de bonnes politiques publiques», a déclaré Eric Girard, ministre des Finances du Québec.

Pour ce faire, l’Institut de la statistique du Québec a été mandaté pour mettre en place un «service multisectoriel, efficace et sécuritaire» d’accès aux données pour la recherche.

«Nous avons la chance au Québec de pouvoir compter sur plusieurs chercheurs de très haut niveau […] Nous devons tout mettre en œuvre pour leur faciliter la tâche et leur éviter d’être ralentis par la lourdeur bureaucratique», a dit Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Concrètement, ce service permettra aux chercheurs de présenter leur demande d’accès aux données de certains ministères et organismes à l’Institut de la statistique du Québec. Alors qu’avant, ils devaient contacter chaque ministère et obtenir l’approbation de la Commission d’accès à l’information entraînant des délais de deux à trois ans.

«Cette annonce nous permettra d’ouvrir un sixième centre d’accès aux données de recherche, le premier en milieu de recherche hospitalier, et donc de contribuer toujours plus à l’avancement des connaissances scientifiques au Québec», a souligné Simon Bergeron, statisticien en chef de l’Institut de la statistique du Québec .

Les chercheurs pourront aussi avoir accès à différentes banques de données du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la Régie de l’assurance maladie du Québec, et des ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, directement par l’entremise de l’Institut. D’autres banques de données s’ajouteront graduellement.

«Une meilleure accessibilité aux données gouvernementales et l’implantation, en nos murs, du tout premier centre d’accès aux données en centre hospitalier faciliteront et accéléreront le travail de nos équipes de recherche», a ajouté Dr Jacques L. Michaud, directeur du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine.

Les données rendues accessibles aux chercheurs sont protégées du dépôt de la demande jusqu’aux résultats.