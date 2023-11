Les Québécois pourront, cette année encore, profiter à plusieurs journées gratuites dans les parcs nationaux du 18 décembre 2023 au 13 mars 2024.

Ainsi, les visiteurs n'auront pas à acheter des droits d'accès quotidiens pendant 39 journées, selon un calendrier prédéfini et disponible en ligne sur le site de la Sépaq.

«On souhaite qu'encore plus de visiteurs d'ici et d'ailleurs puissent admirer les beautés de l'hiver québécois et profiter des nombreuses activités qu'il offre. Le tourisme hivernal génère d'importantes retombées économiques au Québec et en ce sens, cette mesure aura des répercussions positives sur nos régions. Je vous invite tous à en profiter pleinement!», a lancé la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx.

Les visiteur intéressés peuvent réserver leur journée gratuite en ligne jusqu’à 30 jours à l'avance pour être certains d'être admis dans leur parc national préféré au moment voulu.

«Je vous invite à remplir vos poumons d'air frais et vos yeux, de paysages grandioses!» -Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Par contre, ils devront tout de même payer les activités tarifées et la location d'équipement dans les établissements de la Sépaq.

Rappelons que le gouvernement du Québec avait offert 24 journées de visites gratuites dans un parc national durant l'hiver 2022-2023. Cette année, il a investi 800 000$ pour rendre cette mesure possible.

«Comme l'année dernière, l'initiative du gouvernement du Québec incitera certainement plus de gens à venir profiter des bienfaits de la nature, tout en découvrant des paysages à couper le souffle qui leur appartiennent. Nous espérons que les mesures annoncées donneront envie à plusieurs de prendre rendez-vous avec la nature en semaine pour une journée de ressourcement et de plaisir en plein air», a ajouté Nelly Rodrigue, présidente-directrice générale par intérim de la Sépaq.