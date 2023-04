L’actrice américaine Gwyneth Paltrow a été déclarée, jeudi, non-responsable d'une collision survenue en 2016 avec un retraité dans une station de ski de l'Utah, a décidé le jury à l'issue d'un procès diffusé en direct.

Un jury a donc accordé à Mme Paltrow la somme d’un dollar américain - un montant symbolique qu'elle a demandé afin de montrer que ce n'était pas une question d'argent.

«Je sentais que céder à une fausse accusation compromettait mon intégrité», a lancé Gwyneth Paltrow dans une déclaration publiée par ses représentants et dans une publication Instagram.

Elle a également remercié le juge et le jury pour leur travail. Lorsque l’actrice a quitté le tribunal, elle a touché l'épaule de Terry Sanderson, le plaignant, en lui disant: «Je vous souhaite le meilleur.»



Crédit photo: The Associated Press

L'avocat de Mme Paltrow, Steve Owens, a ajouté devant le tribunal que «Gwyneth a une réputation de défendre ce en quoi elle croit - cette situation n'était pas différente et elle continuera à défendre ce qui est juste».

Mme Paltrow a regardé ses avocats avec un sourire lorsque le juge a lu le verdict des huit membres du jury dans la salle d'audience de Park City. Elle a été attentive pendant deux semaines de témoignages dans ce qui est devenu le plus gros procès de célébrité depuis la saga entre Johnny Depp et Amber Heard, qui se sont affrontés l'année dernière.

À la suite de la lecture du verdict, le juge a interrogé le jury, qui était unanime dans sa décision. Au tribunal civil de l'Utah, seuls les trois quarts des jurés doivent être d'accord sur un verdict.

S’adressant aux journalistes après le verdict, M. Sanderson a remis en question la valeur du procès et a déclaré qu'il croyait que les gens ont tendance à faire naturellement confiance aux célébrités comme Gwyneth Paltrow. «Vous obtenez une certaine crédibilité en étant une personne célèbre», a lancé M. Sanderson. «En réalité, qui veut s'en prendre à une célébrité?»

De leur côté, les avocats de Mme Paltrow ont décrit la plainte contre elle comme étant «totalement absurde» et ont présenté la fondatrice et PDG de Goop comme étant particulièrement vulnérable aux poursuites injustes et frivoles en raison de sa célébrité. Pendant le procès, Mme Paltrow a témoigné pour affirmer que la collision n'était pas de sa faute et pour décrire comment elle a été choquée lorsqu'elle a ressenti «un corps qui la pressait et un bruit de grognement très étrange». Tout au long du procès, les mots «en amont» sont devenus synonymes de «coupable», les avocats se concentrant sur un code de conduite de ski largement méconnu qui stipule que le skieur qui est en avance sur la pente a la priorité.

Le procès a été suivi dans le monde entier comme s'il s'agissait d'une série télévisée. La décision du jury marque une défaite douloureuse pour Terry Sanderson, l'homme qui a poursuivi Paltrow pour plus de 300 000 dollars américains pour les blessures qu'il a subies lorsqu'ils ont eu l'accident sur la piste de ski de Deer Valley Resort.

Les deux parties ont accusé l'autre d'être responsable de la collision. M. Sanderson, âgé de 76 ans, s'est cassé quatre côtes et a subi une commotion cérébrale après que les deux aient dévalé la pente.

Il a déposé une plainte modifiée après qu'une première poursuite de 3,1 millions de dollars a été rejetée. En réponse, Mme Paltrow a demandé un dollar et les frais d'avocat, une action symbolique qui reflète la réponse de Taylor Swift à la poursuite pour diffamation d'un animateur de radio. Swift a reçu un dollar en 2017.

L'équipe de défense de Gwyneth Paltrow a qualifié M. Sanderson d’homme en colère, vieillissant et peu sympathique qui était devenu «obsédé» par son procès contre Mme Paltrow au fil des ans. Ils ont fait valoir que Mme Paltrow n'était pas responsable de l'accident et ont également affirmé, indépendamment de la responsabilité, que M. Sanderson exagérait l'étendue de ses blessures.