Le procès de Gwyneth Paltrow commence mardi à la suite d’une poursuite intentée par un optométriste à la retraite, qui affirme que l’actrice l’aurait violemment heurté en 2016 lorsqu’elle skiait dans une prestigieuse station de ski en Utah, aux États-Unis.

Terry Sanderson, âgé de 76 ans, a expliqué que Mme Paltrow descendait les pistes avec tant d’impudence qu’ils sont entrés en collision. Gwyneth Paltrow, devenue influenceuse de style de vie, aurait décidé de le laisser étendu sur le sol et a décidé de poursuivre sa descente au Deer Valley Resort comme si de rien n’était, elle qui était également accompagnée de ses proches.

«Gwyneth Paltrow skiait de manière dangereuse et était hors de contrôle», ont déclaré les avocats de M. Sanderson dans leur poursuite. L’inadvertance de Mme Paltrow aurait causé la collision avec le plaignant, «lui causant une lésion cérébrale, quatre côtes cassées et d’autres blessures graves. Mme Paltrow s’est relevée, a tourné et a skié plus loin, laissant M. Sanderson étourdi, allongé dans la neige, gravement blessé».

Dans cette affaire qui perdure depuis les évènements survenus en 2016, M. Sanderson poursuit l’actrice américaine pour 300 000$, affirmant que l’accident à Park City est le résultat de la négligence de l’artiste, qui l’aurait laissé avec des blessures physiques et un stress émotionnel.

Dans les stations de ski, le skieur qui est en aval a la priorité, donc une question centrale dans l'affaire est de savoir qui était plus bas sur la piste débutante lorsque la collision s'est produite. Mme Paltrow et M. Sanderson affirment également dans les documents judiciaires qu'ils étaient plus bas sur la piste quand ils se sont heurtés.

M. Sanderson a également accusé Deer Valley et ses employés pour ne pas avoir fourni d'informations complètes sur les rapports d'incident et de ne pas avoir respecté les politiques de sécurité de la station.

Alors que sa poursuite initiale de 3,1 millions de dollars a été abandonnée, M. Sanderson a modifié la plainte et demande maintenant 300 000$. L’actrice à succès connue pour ses rôles dans Shakespeare in Love et les films Iron Man de Marvel a déposé une contre-poursuite en réponse, demandant des frais d'avocat et 1$ en dommages et intérêts.

Mme Paltrow a répliqué qu'elle était en réalité la victime dans la collision et que M. Sanderson exagérait ses blessures et que ce dernier cherchait à profiter de sa célébrité et de sa richesse. En plus de sa carrière d'actrice, Gwyneth Paltrow est également la fondatrice et PDG de la société de bien-être haut de gamme, Goop.

Dans les documents déposés au tribunal, les avocats de Mme Paltrow nient les allégations de M. Sanderson et affirment que ce dernier l'a heurté lors d'une collision qui lui a causé un «coup sur tout le corps». Sa contre-demande allègue que l’entourage de Mme Paltrow a vérifié l'état de M. Sanderson, qui leur a assuré qu'il allait bien. Elle met en doute son motif et ses allégations de blessure, notant qu'avant l’accident, il avait 15 conditions médicales documentées.

«Il a exigé que Mme Paltrow lui paie des millions. Si elle ne payait pas, elle ferait face à une publicité négative», ont écrit ses avocats dans une requête déposée au tribunal en 2019.

Le procès à Park City devrait durer plus d'une semaine.