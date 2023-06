Le plan de l'administration Plante pour répondre aux enjeux sociaux-économiques du Village a reçu un accueil plutôt tiède par des travailleurs et autres résidents du quartier.

Noovo Info a obtenu des détails du plan d’action de la Ville, qui sera officiellement rendu public jeudi.

Voyez le reportage de Véronique Dubé dans la vidéo liée à l'article.

Animation supplémentaire, aménagement revampé, ajout d’escouades spécialisées: la Ville de Montréal ajoutera prochainement de nombreuses mesures à celles déjà en place afin d’aider cet emblématique quartier de l’arrondissement Ville-Marie à reprendre son souffle.

Plus précisément, on compte sur l’addition d’une équipe experte en relations interculturelles dans le secteur de la place Émilie-Gamelin pour consolider les relations des différentes populations qui fréquentent l’endroit.

Une nouvelle escouade d’intervention spécialisée en prévention des violences sexuelles patrouillera aussi le parc Émilie-Gamelin. Cette équipe aura notamment pour mandat d’effectuer du repérage de situation de violence ou de harcèlement.

S’ajoute aux travaux de réfections de la rue Saint-Catherine le déploiement d’un plan distinct pour le nettoyage du Village. Ce dernier prévoit, entre autres, la bonification de la «brigade propreté».

La Ville en est venue à prendre ces actions au terme de la phase initiale des consultations du Forum du Village, réunissant les acteurs du milieu communautaire, institutionnel et économique. Les coûts précis reliés à ces nouvelles ressources ne sont pas précisés.

Fermeture de terrasse et manifestation

La situation est à ce point problématique que certains tenanciers de resto-bar menacent de fermer leurs terrasses. Une manifestation est par ailleurs organisée le 4 juillet prochain, afin de démontrer aux «élu.e.s municipaux la volonté de changements» dans le Village.

Christian Généreux, l'un des organisateurs de la marche, souligne que les propositions de la Ville sont un «bon départ», mais que le Village nécessite un véritable «coup de barre». «Lorsque des commerces menacent de fermer leurs terrasses, ce qui est leur vache à lait, on a un gros problème», souligne M. Généreux. «Bravo au premier pas qui est fait, mais on demande beaucoup plus pour revitaliser le Village».

M. Généreux estime que la mairesse Valérie Plante devrait se tourner vers les autres instances gouvernementales afin de trouver des réponses aux problèmes du Village. L’idée serait de «mettre tout le monde à la même table afin de mettre en place un plan d’action concret» pour épauler les gens dans le besoin. Ce n'est plus le temps des «mesurettes», juge Christian Généreux.

«La communauté LGBT a toujours été très accueillante […] sauf que le problème maintenant c’est que le nombre de personnes qui deviennent itinérantes est exponentiel», martèle M. Généreux. «Il y a eu beaucoup de blabla, c’est le temps de passer à l’action», ajoute-t-il dans un entretien avec Noovo Info.

M. Généreux est conscient que Valérie Plante est bien au fait des enjeux au Village et estime que la mairie de Montréal ne peut à elle seule régler la situation. «Il faut interpeler les ministres pour débloquer des budgets et des ressources afin de renverser la vapeur», dit fermement l’organisateur de la manifestation.

Des problèmes bien ancrés

Montréal est bien au fait des problèmes qui caractérisent le quartier.

Selon des données récoltées auprès de 1400 personnes qui ont répondu à un questionnaire sur les enjeux du Village, la cohabitation s’est démarquée comme un des éléments prioritaires des répondants.

Pas moins de 31,81 % des personnes sondées ont affirmé que «que l’itinérance, le trafic et la consommation de substances ainsi que la présence de personnes souffrant de troubles de santé mentale rendent la rue Sainte-Catherine Est inhospitalière.»

Rappelons que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a augmenté ses effectifs policiers près de la place Émilie-Gamelin. La Société de Transports de Montréal (STM) a aussi bonifié le nombre de constables spéciaux à la station de métro Berri-UQAM.

La Ville soutient que le SPVM et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal continuent de travailler «conjointement sur une cartographie des brigades et des interventions» pour finalement «favoriser une présence optimale des équipes sur le terrain.»

Les escouades doivent «être présentes»

Les travailleurs et autres propriétaires d’établissement en ont marre du grabuge causé par certaines personnes près de leurs établissements. Ceux-ci réclament des changements rapides pour améliorer la situation du Village.

Noovo Info rapportait il y a quelques jours que des personnes intoxiquées importunent régulièrement des clients d’un commerce du Village.

«Les escouades si c’est fait vraiment ça serait mieux. Mais il faut qu’elles soient présentes», lance Michel Lachance qui est serveur au Rocky Bar depuis 21 ans, lors d’une entrevue accordée à Noovo Info. «Depuis vendredi passé, j’ai vu deux escouades policières et deux cadets se promener sur la rue Sainte-Catherine. Je suis ici de 8 h à 17 h. Où sont-elles ? C’est à se le demander», questionne-t-il.

«Depuis la pandémie, l’itinérance et la toxicomanie ont pris le dessus sur la rue Sainte-Catherine», se désole M. Lachance qui soutient ne pas avoir remarqué de changement malgré les efforts déployés par la ville pour enrayer ces problèmes. «Trois [équipes supplémentaires], pourquoi ne pas en mettre six ?», conclut le serveur d’expérience.