Avec la hausse du coût de la vie, forçant de plus en plus de consommateurs à chercher des offres, les produits avec d’importants rabais affichés sur Temu – une application et un site web de magasinage en ligne – ont attiré de nombreux acheteurs depuis son lancement au Canada il y a presque un an.

Marcia McKoy, qui habite à Edmonton, admet que Temu, une propriété chinoise, est tellement addictive qu'elle a récemment supprimé l'application pour éviter de dépenser davantage.

Ce texte est une traduction de CTV News.

«J'achète une tonne de vêtements sur Temu régulièrement», a écrit Mme McKoy dans un courriel. Elle faisait partie des lecteurs qui ont partagé leurs expériences avec le CTVNews.ca concernant les achats sur Temu. «Cependant, j'ai décidé que je dépensais trop d'argent sur le site... C'est très addictif même si les prix sont incroyables.»

Vendant tout, des appareils électroménagers aux jouets, la plateforme chinoise se présente comme un endroit où l'on peut «magasiner comme un milliardaire».

Possédée par PDD Holdings Inc., Temu, basée à Boston, a été lancée au Canada en février 2023 et aux États-Unis en septembre 2022. Depuis l'expansion de Temu dans plus de 40 pays, elle a été classée parmi les applications les plus populaires sur Apple et Google Play, et a été l'application gratuite la plus téléchargée par Apple aux États-Unis en 2023.

Mais ses prix compétitifs ont soulevé plusieurs questionnements d’experts, de gouvernements et du public sur le fait de savoir si les consommateurs échangent des remises contre une qualité inférieure, ainsi que sur les risques de cybersécurité et de confidentialité. D'autres se sont également inquiétés des effets de Temu sur les entreprises locales et de ses pratiques commerciales potentiellement non éthiques et non durables.

Les inquiétudes face à Temu

Markus Giesler, professeur de marketing à la Schulich School of Business de l'Université York à Toronto, estime que les gens peuvent payer le prix des remises profondes de différentes manières.

«Donc, plus vous vous éloignez pour effectuer une transaction ou un achat en tant que consommateur, plus le risque d'acheter quelque chose d'insoutenable ou impliquant des conditions de travail non éthiques est élevé», a-t-il avancé dans une entrevue téléphonique avec le CTVNews.ca. «Quelque part dans la chaîne de valeur ou de la chaîne d'approvisionnement, il y a quelqu'un qui paie le prix. Et plus souvent qu'autrement, il s'agit de travailleurs très mal payés.»

Temu est accusée d'avoir enfreint l'interdiction américaine d'importer des produits de la province chinoise du Xinjiang en vendant au moins 10 articles liés au travail forcé, a rapporté Bloomberg en juin 2023. Les preuves des liens de Temu avec le travail forcé sont inconclusives, mais il y a un «risque probable» puisque les entreprises se trouvent au Xinjiang, selon Publican, une plateforme de vérification de la chaîne d'approvisionnement détenue par Ultra Information Solutions basée à Tel Aviv, a rapporté Bloomberg.

Un rapport du Congrès américain cité par Temu indique que cette dernière «n'interdit pas expressément» la vente de biens du Xinjiang et «ne réalise aucun audit et ne signale aucun système de conformité pour examiner de manière affirmative» si ses fournisseurs respectent la loi américaine sur le travail forcé, a rapporté l'Associated Press en juin 2023. La seule mesure signalée par Temu pour prévenir le travail forcé était de faire en sorte que les fournisseurs acceptent des «conditions générales» interdisant l'utilisation du travail forcé, selon le rapport.

De plus, le Canada a exprimé des préoccupations concernant des rapports alléguant que la Chine viole les droits de l'homme des Ouïghours et d'autres minorités ethniques musulmanes de la région du Xinjiang en raison de leur religion et de leur ethnicité, notamment par le travail forcé, la torture et d'autres mauvais traitements.

Temu qualifie les allégations de «complètement infondées».

«Nous attachons une grande importance à la question de la conformité des produits liés au travail forcé», a écrit un porte-parole de Temu dans un courriel envoyé au CTVNews.ca. «Nos normes et pratiques actuelles ne diffèrent en rien de celles des grandes plates-formes de commerce électronique américaines, telles qu'Amazon, eBay et Etsy.»

Temu attribue principalement ses prix compétitifs à sa «chaîne d'approvisionnement rationalisée», éliminant l'intermédiaire pour rendre les opérations plus efficaces, et affirme que son objectif a été d'offrir une large gamme de «produits de qualité à des «prix abordables».

En réponse aux préoccupations environnementales concernant le fait que certains produits sont de qualité inférieure et donc jetables, Temu a affirmé qu'elle en était encore à ses débuts dans son «parcours de durabilité» et éliminait la manipulation et le transport inutiles des stocks pour minimiser les déchets.

«Traditionnellement, un produit pouvait passer par trois ou quatre entrepôts, impliquant une manipulation répétitive et des itinéraires de transport indirects», a écrit un porte-parole de Temu dans un courriel envoyé au CTVNews.ca. «Maintenant, il entre dans un entrepôt (en Chine) une seule fois avant d'être livré directement.»

En fin de compte, ces préoccupations n'ont pas affecté le désir de nombreux consommateurs de trouver des bonnes affaires. Temu a récemment atteint un nouveau record de ventes, augmentant de 29% en novembre par rapport au mois précédent, selon Bloomberg en décembre.

Linda Romain, une retraitée de Victoria, affirme qu'elle achète plus souvent chez Temu qu'Amazon en raison de «prix surtout avantageux, d'un vaste choix, d'une livraison rapide et gratuite et de retours et remboursements sans tracas».

«Parfois, leurs tailles sont incorrectes, et parfois leur qualité est inférieure, mais c'est la même chose que celle que l'on trouve dans n'importe quel magasin de rabais local comme un magasin à un dollar», a-t-elle expliqué au CTVNews.ca, admettant que cela peut être un achat impulsif.

Quant aux accusations de travail forcé contre Temu, elle pense que tout produit en provenance de Chine ou de pays en développement peut être confronté aux mêmes préoccupations. Il est possible qu’un salaire qui est bas pour les Nord-Américains peut ne pas être considéré comme bas dans les pays en développement, a-t-elle souligné. «Une autre façon de le voir - beaucoup (la plupart) des pays du tiers monde préféreraient gagner ce salaire que rien du tout pour nourrir leurs familles», a-t-elle dit.

Un site à la hauteur des attentes?

Francesca D'Angelo, professeure et coordonnatrice du programme de gestion de la mode au Humber College de Toronto, estime que jusqu'à présent, Temu est à la hauteur de sa réputation d'être «pour tout le monde», en partie parce que les consommateurs luttent contre une inflation élevée, tandis que les acheteurs soucieux de leur image, en particulier les plus jeunes, font face à des pressions des réseaux sociaux pour avoir un look tendance. L'engagement d'influenceurs pour promouvoir les produits et la «gamification des récompenses» offrent des moyens amusants et interactifs pour attirer les consommateurs, a-t-elle ajouté. Temu permet aux utilisateurs de jouer à des jeux pour obtenir des offres, par exemple.

«Ce qui semble fonctionner pour Temu, c'est la manière dont ils font leur gamification, leurs prix, la manière dont ils impliquent le consommateur à travers les récompenses..., ce qui crée vraiment cette base de clients fidèles en pleine croissance qui sont vraiment profondément engagés», a déclaré D'Angelo dans une entrevue téléphonique avec le CTVNews.ca.

De son côté, M. Giesler estime que Temu se distingue par sa stratégie de croissance agressive.

«On peut voir que pratiquement du jour au lendemain, cette marque, cette plateforme est apparue», a raconté M. Giesler. «Et elle fait des promotions et de la publicité très agressives sur les plateformes de médias sociaux pour se faire connaître.»

Bien que M. Giesler n'ait pas encore vu d'études sur l'impact de Temu au Canada, il estime que Temu a attiré «une grande quantité d'engouement mesurable», mais que le service et les produits doivent satisfaire les clients à long terme.

«Le problème avec l'engouement, c'est que c'est quelque chose de bref», a-t-il indiqué. «Cela pourrait changer dans six mois. Et que les consommateurs continuent ou non à y faire leurs achats dépendra beaucoup de la fiabilité de ces chaînes de valeur.»

Dans le même temps, les «affaires extra, extra bonnes» présentent des risques pour les consommateurs, tels que des produits ne répondant pas aux attentes, a-t-il ajouté.

Sue Singer, de Carleton Place, en Ontario, fait partie des consommateurs qui ne sont pas satisfaits de leur expérience sur Temu. Après avoir passé deux commandes, elle affirme qu'elle n'achètera plus chez eux. Parmi les articles qu'elle a achetés figuraient des draps de lit, une housse de couette et des taies d'oreiller, qu'elle a décrits comme «de mauvaise qualité» avec un tissu «très fin». Elle a également acheté un tapis de souris «très mince sans côté adhérent» et des patchs de réparation d'écran de fenêtre en forme de chat qui «sont tombés après la première pluie».

«On m'a parlé de Temu par une amie qui passe de nombreuses commandes (principalement pour des perles de bijoux) et a été attirée par l'attrait de leurs prix», a raconté Mme Singer, âgée de 63 ans. «Je me considère comme une acheteuse avertie (surtout en ligne) et aurais dû m’en douter. Bref, la qualité est extrêmement médiocre.»

Une menace pour nos entreprises?

Pendant ce temps, les entreprises indépendantes canadiennes considèrent tout géant en ligne comme une menace.

«Regardez, il ne fait aucun doute que de nombreux géants en ligne ont eu un impact profond sur les petites entreprises (et) cela a vraiment été accéléré pendant la pandémie», a lancé Dan Kelly, président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. «Et les géants en ligne ont l'échelle pour pouvoir offrir des prix inférieurs à ceux des petites et moyennes entreprises.»

Il est plus difficile pour les petites entreprises de rivaliser avec les détaillants en ligne qui expédient des marchandises de l'étranger à un prix beaucoup plus bas et ne respectent souvent pas les taxes, droits et autres règles canadiens car elles sont difficiles à faire respecter en raison du grand volume de produits, a-t-il déclaré.

L’une des grandes frustrations chez les entreprises indépendantes, a ajouté M. Kelly, est la tendance à la démonstration, où un client ira dans une petite entreprise, essayera un produit et posera des questions au personnel à ce sujet dans l'intention de l'acheter en ligne à l'étranger pour économiser quelques dollars.

«Ils ont tous les coûts de gestion du magasin et ils n'obtiennent pas la courtoisie de la vente», a-t-il dit. «Et bien sûr, c'est tout à fait injuste.»

Michelle Wasylyshen, porte-parole nationale du Conseil canadien du commerce de détail, a déclaré au CTVNews.ca dans un courriel que le groupe de défense évalue encore «l'impact complet du modèle d'usine directe de Chine sur l'industrie du commerce de détail au Canada».

-Un texte de Christl Dabu pour CTV News