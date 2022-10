L’avant-dernier jour férié de l’année 2022 approche à grands pas. Chaque automne, on se pose la même question: «Est-ce que c’est ouvert à l’Action de grâce?» Noovo Info clarifie la situation sur les établissements ouverts et fermés le lundi 10 octobre 2022.

Les commerces sont autorisés à ouvrir leurs portes sans restrictions selon les heures d’ouverture normales, soit de 8h à 21h. Les établissements d’alimentation et les pharmacies ne sont pas assujettis à ces règles et peuvent être ouverts plus longtemps.

Du côté de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC), la majorité des succursales seront ouvertes, mais il est recommandé de vérifier les horaires avant de vous déplacer.

Plusieurs points de services provinciaux et fédéraux seront fermés, notamment:

Les bureaux de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ)

Postes Canada (bureaux de postes, collecte et distribution)

Les institutions financières

Également, la plupart des bâtiments municipaux, comme les bibliothèques et les musées pourraient être fermés, selon les municipalités. Les horaires des services de transport en commun pourraient aussi être modifiés.

Un peu d’histoire

L'Action de grâce, aussi connue en anglais comme la Thanksgiving, est célébrée au Canada le deuxième lundi d’octobre. À ne pas confondre avec l’Action de grâce américaine (toujours Thanksgiving en anglais), qui est célébrée en novembre.

La date de l’Action de grâce a été fixée par une proclamation du Parlement canadien, le 31 janvier 1957. Similairement aux États-Unis, l’intention était de créer «une journée pour rendre grâce au Dieu tout-puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada». Autrement dit, l’objectif était d’exprimer un sentiment de gracieuseté après les moissons de la saison estivale.

De nos jours, bien que plusieurs soulignent l’événement en intégrant certains éléments plus traditionnels, comme la dinde, l’Action de grâce est une occasion pour les familles de profiter d’un dernier jour férié avant la période des fêtes.