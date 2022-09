La chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a pris un nouvel engagement jeudi matin dans le cadre de son «plan portefeuille», soit d’éliminer la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs.

Le but de cette mesure promise par le PLQ est de favoriser l’accès à la propriété dans un contexte de crise du logement et de frénésie du marché immobilier.

«Lors de l’achat d’une première maison, les frais de toutes sortes sont nombreux et l’acquittement du droit de mutation immobilière ajoute une pression supplémentaire sur le portefeuille des jeunes Québécois», affirme Dominique Anglade.

Le Parti libéral du Québec promet d’accompagner cette mesure d’une pleine compensation financière aux municipalités par le gouvernement du Québec. Le PLQ promet aussi de réviser en profondeur de la fiscalité municipale afin d’assurer le financement à long terme des municipalités.

Plus pour RAP

Le PLQ souhaite également, advenant son élection, bonifier le Régime d’accès à la propriété (RAP).

Cette mesure permettra aux nouveaux propriétaires d’avoir accès à plus de liquidité pour l’achat ou la rénovation de leur première résidence.

En effet, la mesure proposée élèvera le plafond du RAP de 35 000 $ à 50 000 $ et permettra, notamment, aux parents des acheteurs d’y contribuer.

« Avec notre Plan portefeuille, nous souhaitons aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie. S’acheter une maison est de plus en plus un rêve inatteignable pour les jeunes, compte tenu de l’explosion des prix. Au Parti libéral, nous croyons que l’accès à la propriété ne doit pas être un privilège réservé aux riches. L’élimination de la taxe de bienvenue pour une première maison et l’assouplissement du RAP sont des solutions simples et concrètes pour permettre aux jeunes de réaliser leur rêve de devenir propriétaires», d’exprimer la chef du PLQ.

La décision de la Banque du Canada d'augmenter son taux d'intérêt directeur prépare le marché de l'habitation à une correction encore plus importante l'an prochain, estime un économiste de BMO Marchés des capitaux.

En juillet dernier, Robert Kavcic a souligné que la hausse-surprise d'un point de pourcentage du taux directeur de la Banque du Canada avait eu l'effet d'un coup de massue sur le marché du logement. Dans une note aux investisseurs, M. Kavcic a alors affirmé que l'augmentation, qui a incité les banques commerciales à augmenter leurs taux préférentiels, avait rendu plus difficile l'admissibilité à un prêt hypothécaire en vertu des règles entourant les tests de résistance du Canada.

La simulation de crise imposée aux emprunteurs pour être admissible à un prêt hypothécaire non assuré fixe le taux de qualification au taux contractuel majoré de deux points de pourcentage ou à 5,25 %, selon le plus élevé des deux.

M. Kavcic notait à ce moment qu'avant la hausse du taux directeur, les emprunteurs à taux variable étaient toujours admissibles avec un taux de 5,25 %, mais que ce taux est maintenant passé à environ 6,00 %, ce qu'il considèrait comme «une énorme pilule à avaler pour le marché».

Les emprunteurs à taux fixe se qualifient autour de 7 %, ce qui, selon lui, grugera également leur pouvoir d'achat.

