Une commission d'appel fédérale a décidé mardi que Donald Trump pouvait être jugé pour avoir comploté en vue de renverser les résultats de l'élection de 2020, rejetant ainsi les arguments de l'ancien président selon lesquels il était à l'abri de toute poursuite.

C'est la deuxième fois en quelques mois que des juges rejettent les arguments d'immunité de M. Trump et estiment qu'il peut être poursuivi pour des actions entreprises pendant qu'il était à la Maison Blanche et lors de la période précédant le 6 janvier 2021, date à laquelle une foule de ses partisans a pris d'assaut le Capitole.

Mais cette décision ouvre également la voie à de nouveaux recours de l'ex-président républicain, qui pourraient être portés devant la Cour suprême des États-Unis. Le procès était initialement prévu en mars, mais il a été reporté la semaine dernière et le juge n'a pas immédiatement fixé une nouvelle date.

La date du procès a d'énormes ramifications politiques, le candidat à la primaire républicaine espérant le retarder jusqu'après les élections de novembre. Si M. Trump bat le président Joe Biden, il pourrait vraisemblablement tenter d'utiliser sa position à la tête de l'exécutif pour ordonner à un nouveau procureur général de classer les affaires fédérales, ou il pourrait éventuellement demander une grâce pour lui-même.

La cour d'appel a pris le devant de la scène dans le conflit sur l'immunité après que la Cour suprême a statué le mois dernier qu'elle se tenait au moins temporairement à l'écart, rejetant une demande de l'avocat spécial Jack Smith de se saisir rapidement de l'affaire et de rendre une décision rapide.

La question juridiquement non vérifiée soumise à la Cour était de savoir si les anciens présidents peuvent être poursuivis après avoir quitté leurs fonctions pour des actes accomplis à la Maison-Blanche dans le cadre de leurs fonctions officielles.

La Cour suprême a souligné que les présidents sont exonérés de toute responsabilité civile pour les actes officiels, et les avocats de M. Trump soutiennent depuis des mois que cette protection devrait être étendue aux poursuites pénales.

Selon eux, les actes reprochés à M. Trump dans sa tentative ratée de s'accrocher au pouvoir après avoir perdu l'élection de 2020 face à M. Biden, notamment le fait d'avoir incité son vice-président à refuser de certifier les résultats de l'élection, relevaient tous du «périmètre extérieur» des actes officiels d'un président.

Mais l'équipe de M. Smith a déclaré qu'une telle immunité n'existait pas dans la Constitution des États-Unis ou dans des affaires antérieures et que, en tout état de cause, les actions de M. Trump n'entraient pas dans le cadre de ses fonctions officielles.

La juge de district Tanya Chutkan, qui préside l'affaire, a rejeté les arguments de M. Trump dans un avis rendu le 1er décembre, dans lequel elle a dit que la fonction de président «ne confère pas un laissez-passer à vie pour sortir de prison».

Les avocats de M. Trump ont alors fait appel auprès de la cour d'appel du district de Columbia, mais M. Smith a demandé à la Cour suprême de se prononcer en premier, dans l'espoir d'obtenir une décision rapide et définitive et de préserver la date du procès, fixée au 4 mars. La Cour suprême a décliné la demande, laissant l'affaire à la cour d'appel.

L'affaire a été plaidée devant les juges Florence Pan et J. Michelle Childs, nommées par M. Biden, un démocrate, et Karen LeCraft Henderson, nommée par le président George H.W. Bush, un républicain. Les juges ont clairement exprimé leur scepticisme à l'égard des affirmations de M. Trump lors des plaidoiries du mois dernier, lorsqu'ils ont posé à son avocat des questions difficiles et une série d'hypothèses extrêmes afin de tester sa théorie juridique de l'immunité - notamment la question de savoir si un président ayant ordonné à des commandos de la marine d'assassiner un rival politique pourrait être poursuivi.

L'avocat de M. Trump, D. John Sauer, a répondu par l'affirmative, mais seulement si le président avait été préalablement mis en accusation et condamné par le Congrès. Ce point de vue était conforme à la position de l'équipe selon laquelle la Constitution ne permettait pas de poursuivre d'anciens présidents qui avaient été mis en accusation puis acquittés, comme M. Trump.

L'affaire de Washington est l'une des quatre poursuites pénales auxquelles M. Trump doit faire face alors qu'il cherche à reconquérir la Maison-Blanche cette année. En Floride, il est accusé d'avoir illégalement conservé des documents classifiés dans sa propriété de Mar-a-Lago, une affaire également portée par M. Smith et dont le procès doit avoir lieu en mai. Il est également accusé, devant un tribunal de l'État de Géorgie, d'avoir tenté de subvertir les élections de 2020 dans cet État et, à New York, d'avoir versé des pots-de-vin à l'actrice pornographique Stormy Daniels. Il a nié tout acte répréhensible.

Avec des informations d'Alanna Durkin Richer, AP