Ghislaine Maxwell, qui a fréquenté des membres de la famille royale, des présidents et des milliardaires, a été condamnée, mardi, à 20 ans de prison pour avoir aidé le financier Jeffrey Epstein à abuser sexuellement de jeunes filles mineures.

Cette condamnation sévère est le point d'orgue d'un procès qui a exploré les rituels sordides d'un couple de prédateurs qui a courtisé les riches et les célèbres tout en attirant des jeunes filles vulnérables âgées d'à peine 14 ans, puis en les exploitant.

Les procureurs ont déclaré qu'Epstein, qui s'est suicidé en 2019 alors qu'il attendait son procès, a abusé sexuellement d'enfants des centaines de fois pendant plus d'une décennie, et qu'il n'aurait pas pu le faire sans l'aide de Maxwell, sa compagne de longue date et ancienne petite amie qui, selon eux, participait parfois aux abus. En décembre, un jury a reconnu Maxwell coupable de trafic sexuel, de transport d'un mineur pour participer à des actes sexuels illégaux et de deux accusations de conspiration.

À lire également:

La juge Alison J. Nathan, qui a également infligé une amende de 750 000 dollars, a déclaré qu'une «peine très importante était nécessaire» et qu'elle souhaitait envoyer un «message sans équivoque» indiquant que ce type de crime serait puni. Les procureurs avaient demandé à la juge de lui infliger une peine de 30 à 55 ans de prison, tandis que la défense de Maxwell demandait une peine plus clémente de seulement cinq ans.

Maxwell, qui portait un uniforme de prison bleu et un masque blanc pour se conformer aux règles relatives à la COVID-19, a regardé sur le côté à l'annonce de la sentence, mais n'a pas réagi. Plus tôt, elle était également restée assise, silencieuse, alors que la procureure adjointe Alison Moe racontait comment Maxwell avait soumis des filles à des «cauchemars horribles» en les emmenant chez Epstein.

«Ils étaient partenaires de crime ensemble et ils ont molesté ces enfants ensemble», a-t-elle dit, qualifiant Maxwell de «personne indifférente à la souffrance d'autres êtres humains».

Lorsqu'elle a eu l'occasion de s'exprimer, Maxwell a dit qu'elle avait de l'empathie pour les survivants et que c'était son «plus grand regret de ma vie d'avoir rencontré Jeffrey Epstein». Maxwell l'a qualifié d'«homme manipulateur, rusé et contrôlant qui a vécu une vie profondément compartimentée», faisant écho aux affirmations des avocats de la défense selon lesquelles Epstein était le véritable cerveau.

Maxwell, qui nie avoir abusé de qui que ce soit, a déclaré qu'elle espérait que sa condamnation et son «incarcération inhabituelle» lui apporteraient une certaine «mesure de paix et de finalité».

Nathan a refusé de laisser Maxwell échapper à sa culpabilité, précisant que Maxwell était punie pour ses propres actions, et non pour celles d'Epstein. Elle a qualifié les crimes d'«odieux et de prédateurs» et a déclaré que Maxwell, en tant que femme adulte sophistiquée, a fourni un vernis de sécurité en «normalisant» les abus sexuels par son implication, ses encouragements et ses instructions.

Plusieurs survivants ont décrit les abus sexuels dont ils ont été victimes, notamment Annie Farmer, dont la voix s'est brisée à plusieurs reprises lorsqu'elle a déclaré «nous continuerons à vivre avec le mal qu'elle nous a causé». Farmer a déclaré que sa sœur et elle-même ont essayé de rendre publiques leurs histoires sur Epstein et Maxwell il y a deux décennies, mais que le couple puissant les a fait taire par des menaces et des influences auprès des autorités.

Dans la salle d'audience bondée, trois des frères et sœurs de Maxwell étaient assis en rang derrière elle. La plupart des autres personnes présentes étaient des membres des médias.

Retour sur les faits

Les liens d'Epstein et de Maxwell avec certaines des personnes les plus célèbres du monde n'ont pas occupé une place importante dans le procès, mais les mentions d'amis comme Bill Clinton, Donald Trump et le prince Andrew de Grande-Bretagne ont montré comment le couple a exploité ses relations pour impressionner ses proies.

Au cours des 17 dernières années, de nombreuses femmes ont accusé Epstein d'avoir abusé d'elles. Beaucoup ont décrit Maxwell comme agissant comme une maquerelle qui les recrutait pour donner des massages à Epstein.

Le procès, cependant, a tourné autour des allégations de seulement une poignée de ces femmes.

Quatre d'entre elles ont témoigné qu'elles avaient été abusées pendant leur adolescence dans les années 1990 et au début des années 2000 dans les manoirs d'Epstein en Floride, à New York, au Nouveau-Mexique et dans les îles Vierges.

Trois d'entre elles n'ont été identifiées au tribunal que par leur prénom ou par un pseudonyme afin de protéger leur vie privée : Jane, une actrice de télévision ; Kate, un ancien mannequin du Royaume-Uni ; et Carolyn, une mère de famille qui se remet d'une toxicomanie. La quatrième était Farmer, la seule accusatrice à s'identifier au tribunal par son vrai nom, après s'être exprimée publiquement.

Elles ont décrit comment Maxwell les a charmées avec des conversations, des cadeaux et des promesses qu'Epstein pourrait utiliser sa richesse et ses relations pour les aider à réaliser leurs rêves.

Ensuite, elles ont témoigné qu'elle les a amenées à faire des massages à Epstein qui ont pris une tournure sexuelle, tout en les faisant passer pour normaux.

Carolyn a témoigné qu'elle était l'une des nombreuses adolescentes défavorisées qui vivaient près de la maison d'Epstein en Floride au début des années 2000 et qui ont accepté l'offre de le masser en échange de billets de 100 dollars dans ce que les procureurs ont décrit comme «une pyramide d'abus».

Maxwell a fait tous les arrangements, a dit Carolyn au jury, même si elle savait que la fille n'avait que 14 ans à l'époque.

Les allégations contre Epstein ont fait surface publiquement pour la première fois en 2005. Il a plaidé coupable d'accusations de nature sexuelle en Floride et a purgé 13 mois de prison, dont une grande partie dans le cadre d'un programme de réinsertion professionnelle, dans le cadre d'un accord jugé indulgent. Par la suite, il a dû se faire enregistrer comme délinquant sexuel.

D'autres poursuites ont été intentées

Dans les années qui ont suivi, de nombreuses femmes ont poursuivi Epstein pour des abus présumés. L'une d'entre elles, Virginia Giuffre, a affirmé qu'Epstein et Maxwell avaient également fait pression sur elle pour qu'elle ait des rendez-vous sexuels avec d'autres hommes puissants, dont le prince Andrew. Tous ces hommes ont nié ces allégations et Virginia Giuffre a fini par régler à l'amiable un procès contre Andrew.

Les procureurs fédéraux de New York ont relancé l'affaire contre Epstein après que des articles du Miami Herald en 2018 ont attiré l'attention sur ses crimes. Il a été arrêté en 2019, mais s'est suicidé un mois plus tard.

Onze mois après sa mort, Maxwell a été arrêté dans une propriété du New Hampshire. Citoyenne américaine, britannique et française, elle est restée dans une prison fédérale à New York depuis lors alors que ses avocats ont critiqué à plusieurs reprises son traitement, affirmant qu'elle a même été injustement placée sous surveillance suicidaire quelques jours avant sa condamnation. Les procureurs affirment que les allégations concernant la prison sont exagérées et que Maxwell a été mieux traitée que les autres prisonniers.

Ses avocats se sont également battus pour que sa condamnation soit annulée en raison de la mauvaise conduite d'un juré. Quelques jours après le verdict, un juré a donné des interviews aux médias dans lesquelles il a révélé avoir été victime d'abus sexuels dans son enfance - ce qu'il n'avait pas dit à la cour pendant la sélection du jury. Les avocats de Maxwell ont déclaré qu'elle méritait un nouveau procès. Un juge n'était pas d'accord.

Au moins huit femmes ont soumis des lettres au juge, décrivant les abus sexuels qu'elles disent avoir subis pour avoir rencontré Maxwell et Epstein. Six des sept frères et sœurs vivants de Maxwell ont écrit pour plaider la clémence. Un codétenu de Maxwell a également soumis une lettre décrivant comment Maxwell a aidé à éduquer d'autres détenus au cours des deux dernières années.

Anne Holve et Philip Maxwell, ses frères et sœurs les plus âgés, ont écrit que sa relation avec Epstein a commencé peu après la mort de leur père, le magnat de la presse britannique Robert Maxwell, en 1991.

Ils ont déclaré que Robert Maxwell avait soumis sa fille à «de fréquentes et rapides sautes d'humeur, d'énormes colères et des rejets».

«Cela l'a conduite à devenir très vulnérable à des hommes abusifs et puissants qui seraient capables de profiter de sa bonne nature innée», ont-ils écrit.

Les procureurs ont qualifié d'«absurde et offensant» le fait que Maxwell ait rejeté la faute sur Epstein.

Avant que son sort ne soit annoncé, Maxwell a baissé les yeux et griffonné sur un bloc-notes pendant que Sarah Ransome, une accusatrice dont les allégations n'ont pas été incluses dans ce procès, parlait des dommages durables causés à sa vie, regardant directement Maxwell à plusieurs reprises.

Ransome, qui a tenté de se suicider à deux reprises, a finalement attiré le regard de Maxwell lorsqu'elle a dit : «Tu m'as brisée de façon insondable, mais tu n'as pas brisé mon esprit.»